Άγνωστοι αφαίρεσαν βίδες ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης -Μήνυση κατέθεσε ο Δήμος - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι αφαίρεσαν βίδες ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης -Μήνυση κατέθεσε ο Δήμος

κούνια
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μήνυση κατ’ αγνώστων για τις ζημιές που προκάλεσαν άγνωστοι σε κούνια στην παιδική χαρά της πλατείας Σκρα, κατέθεσε ο Δήμος Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζει ότι «δεν πρόκειται για απλή φθορά, αλλά για ενέργεια που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ατύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες».

Συγκεκριμένα, άγνωστοι προχώρησαν στην αφαίρεση και των δύο βιδών από τη βάση κούνιας στην παιδική χαρά και σύμφωνα με τον Δήμο, «ο τρόπος δράσης τους μαρτυρά δολιοφθορά, καθώς δεν πρόκειται για κοινές βίδες, αλλά για ενισχυμένες βίδες ασφαλείας, η αφαίρεση των οποίων απαιτεί τη χρήση ειδικού εργαλείου και εξειδικευμένο χειρισμό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και ίχνη βίαιης παρέμβασης, καθώς η κολώνα της κούνιας, που μόλις είχε βαφτεί, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα (πιθανότατα κλωτσιά).

Ο Δήμος Καλαμαριάς επισημαίνει ότι η παιδική χαρά είχε ελεγχθεί μόλις στις 30 Μαρτίου από την αρμόδια εταιρεία πιστοποίησης, η οποία εξέδωσε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και την προηγούμενη εβδομάδα από την η εταιρεία συντήρησης, με την οποία ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών.

Το βράδυ της Κυριακής η παιδική χαρά αποκλείστηκε για λόγους προστασίας του κοινού, και τη Δευτέρα ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και επιδιόρθωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ παιδική χαρά Καλαμαριά Θεσσαλονίκης κούνια Θεσσαλονίκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

