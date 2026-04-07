Συγκλονιστική αερογέφυρα ζωής για εξάχρονη από την Κεφαλονιά - iefimerida.gr

Συγκλονιστική αερογέφυρα ζωής στήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) για εξάχρονο κοριτσάκι στην Κεφαλονιά με πολύ σοβαρό παθολογικό πρόβλημα.

Το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε αμέσως, απογειώνοντας το αεροσκάφος Beechcraft Air King 360C από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς με προορισμό τον Άραξο, σε μια επιχείρηση όπου κάθε λεπτό είχε βαρύνουσα σημασία.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σώσουν το παιδί

Οι γιατροί του νοσοκομείου Κεφαλονιάς έδωσαν πραγματική μάχη για να σταθεροποιήσουν το παιδί και να καταστήσουν δυνατή την αεροδιακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, οι επίλεκτοι γιατροί και νοσηλευτές της οποίας έδωσαν σκληρή μάχη για να σώσουν τη ζωή του μικρού παιδιού.

Το αποτέλεσμα είναι το κοριτσάκι να εξέλθει της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου νωρίτερα χθες, καθώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο, είναι σταθεροποιημένο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε συμβατικό θάλαμο της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου.