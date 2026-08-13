Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Στους 950.279 οι επιβάτες τον Ιούλιο, οι χώρες από τις οποίες καταφθάνουν - iefimerida.gr

Με σταθερά ανοδικούς ρυθμούς συνεχίζεται η επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφει ο προορισμός.

Τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece για το Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Τον φετινό Ιούλιο διακινήθηκαν συνολικά 950.279 επιβάτες, έναντι 883.077 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 7,6%, ή κατά 67.202 επιβάτες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece, όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Αεροδρομίου «Μακεδονία» (www.skg-airport.gr).

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Η εικόνα της Θεσσαλονίκης εντάσσεται στη συνολικά θετική πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, τα οποία τον Ιούλιο υποδέχθηκαν και εξυπηρέτησαν συνολικά 6,9 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, δηλαδή περίπου 353.000 περισσότερους επιβάτες.

«Μακεδονία»: Σχεδόν 1 εκατ. επιβάτες μέσα σε έναν μήνα

Πιο συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» πλησίασε τον Ιούλιο το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου επιβατών μέσα σε έναν μόλις μήνα, με τη συνολική κίνηση να διαμορφώνεται στους 950.279 επιβάτες. Από αυτούς, όπως προκύπτει από τα αναρτημένα στοιχεία, οι 258.156 αφορούσαν την κίνηση εσωτερικού, έναντι 242.909 τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,3%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στη διεθνή επιβατική κίνηση, η οποία ανήλθε σε 692.123 επιβάτες, έναντι 640.168 πέρυσι, αυξημένη κατά 8,1%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική συμβολή της διεθνούς κίνησης στη συνολική δυναμική του αεροδρομίου, καθώς περίπου επτά στους δέκα επιβάτες που διακινήθηκαν τον Ιούλιο είχαν διεθνή προέλευση ή προορισμό.

Πάνω από 4,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Η ανοδική πορεία του Ιουλίου έρχεται να προστεθεί σε μια συνολικά θετική εικόνα για το πρώτο επτάμηνο του έτους. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026, το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει διακινήσει συνολικά 4.607.052 επιβάτες, έναντι 4.370.508 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 5,4%, που μεταφράζεται σε περίπου 236.500 επιπλέον επιβάτες μέσα σε επτά μήνες. Η διεθνής κίνηση ανήλθε στο επτάμηνο σε 3.111.110 επιβάτες, έναντι 2.942.614 πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 5,7%, ενώ η κίνηση εσωτερικού έφθασε τους 1.495.942 επιβάτες, αυξημένη κατά 4,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η θετική πορεία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της υψηλής τουριστικής ζήτησης του Ιουλίου. Ήδη από την αρχή του έτους το αεροδρόμιο καταγράφει διαδοχικές αυξήσεις σε σχέση με το 2025: +5,8% τον Ιανουάριο, +7,1% τον Φεβρουάριο, +2,9% τον Μάρτιο, +3,1% τον Απρίλιο, +2,4% τον Μάιο και +8% τον Ιούνιο. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο Μάιος, όταν η συνολική κίνηση παρουσίασε οριακή υποχώρηση 0,6%.

Η Γερμανία στην κορυφή των διεθνών αγορών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση της διεθνούς επιβατικής κίνησης του Ιουλίου στο «Μακεδονία». Μεταξύ των ξένων αγορών, η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση, με συνολικά 194.141 επιβάτες. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 74.215 επιβάτες και η Πολωνία με 48.036. Σημαντική θέση καταλαμβάνει και η Ιταλία, με 44.572 επιβάτες, ενώ η Κύπρος ακολουθεί με 42.666. Από το Ισραήλ διακινήθηκαν 30.398 επιβάτες, από την Αυστρία 29.624 και από την Ελβετία 26.385. Στον ευρωπαϊκό χάρτη της επιβατικής κίνησης του «Μακεδονία» περιλαμβάνονται ακόμη η Ολλανδία με 21.718 επιβάτες, η Τουρκία με 19.426, η Σουηδία με 19.337, η Ρουμανία με 17.872, η Γαλλία με 16.268 και η Ουγγαρία με 14.551. Ακολουθούν το Βέλγιο με 11.007 επιβάτες, η Σερβία με 9.390, η Κροατία με 8.378, η Γεωργία με 8.060, η Δανία με 7.456 και η Φινλανδία με 6.399. Η εικόνα συμπληρώνεται από επιβάτες από τη Μάλτα, τη Σλοβακία, τη Μολδαβία, την Τσεχία, την Αρμενία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, τη Λετονία και το Λουξεμβούργο.

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Η διεθνής κίνηση δίνει τον τόνο

Τα στοιχεία του Ιουλίου καταδεικνύουν ότι η διεθνής κίνηση αποτελεί τον βασικό μοχλό της ανόδου στο Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Σε σύνολο 950.279 επιβατών, οι 692.123 αφορούσαν διεθνή κίνηση, έναντι 640.168 τον Ιούλιο του 2025. Η αύξηση του 8,1% είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση της κίνησης εσωτερικού, η οποία διαμορφώθηκε στο 6,3%. Η τάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, καθώς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» λειτουργεί ως βασική πύλη εισόδου για τη Βόρεια Ελλάδα και ευρύτερα για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Θεσσαλονίκη: Σταθερά ανοδική τροχιά μέσα στο 2026

Η εικόνα που διαμορφώνεται έως τώρα στο «Μακεδονία» δείχνει ότι το αεροδρόμιο συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στον χάρτη των αεροπορικών μετακινήσεων. Το επτάμηνο έκλεισε με αύξηση 5,4%, ενώ ο Ιούλιος, ο κατεξοχήν μήνας αιχμής της τουριστικής περιόδου, κινήθηκε ακόμη υψηλότερα, στο +7,6%. Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η διεθνής κίνηση τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 8,1%, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία να αποτελούν τις τρεις μεγαλύτερες ξένες αγορές, ενώ σημαντικές ροές καταγράφονται από την Ιταλία, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αυστρία και την Ελβετία.

Συνολικά τα στοιχεία της Fraport Greece για τον Ιούλιο σκιαγραφούν ένα αεροπορικό «καλοκαίρι» με έντονο διεθνή χαρακτήρα: περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις, διεύρυνση των αγορών που συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη και ισχυρή κίνηση στα περιφερειακά αεροδρόμια. Και με την κορύφωση της θερινής περιόδου να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η τελική εικόνα για το 2026 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ