Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Αύξηση 2,9% στην επιβατική κίνηση τον Μάρτιο -15.000 επιπλέον ταξιδιώτες σε έναν μήνα - iefimerida.gr

Σε τροχιά ανάπτυξης παρέμεινε και τον Μάρτιο του 2026 το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταγράφει άνοδο 2,9% στην επιβατική κίνηση και ενισχυμένη δραστηριότητα τόσο στις εσωτερικές όσο και στις διεθνείς πτήσεις.

Περίπου 526.741 επιβάτες τον Μάρτιο στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport Greece, όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου «Μακεδονία» (www.skg-airport.gr), η συνολική επιβατική κίνηση τον Μάρτιο διαμορφώθηκε σε περίπου 526.741 επιβάτες (+2,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, που αντιστοιχεί σε περίπου 15.000 επιπλέον ταξιδιώτες.

Σημαντική ήταν, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, η συμβολή της εγχώριας κίνησης, η οποία κατέγραψε αύξηση 5,4%, φτάνοντας τους 206.084 επιβάτες. Η άνοδος αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 11.000 επιπλέον ταξιδιώτες σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κινητικότητα στο εσωτερικό δίκτυο. Αντίστοιχα, η διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 320.657 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% και προσθέτοντας περίπου 4.000 επιβάτες.

Σε επίπεδο αγορών, ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασαν χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία, η Σουηδία και η Τουρκία, συμβάλλοντας στην αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης. Παράλληλα, σημαντικός όγκος επιβατών καταγράφηκε και από παραδοσιακές αγορές, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που διατηρούν σταθερά υψηλή παρουσία στο αεροδρόμιο.

Η θετική εικόνα αποτυπώνεται και στον αριθμό των πτήσεων και συγκεκριμένα, τον Μάρτιο φέτος, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4.076 πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις), σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, γεγονός που καταδεικνύει την ενίσχυση της αεροπορικής δραστηριότητας και τη διεύρυνση του δικτύου συνδέσεων.

Σε επίπεδο τριμήνου, η εικόνα παραμένει εξίσου θετική, καθώς για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.446.298 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 6,5%, ενώ η διεθνής κατά 4,2%, επιβεβαιώνοντας τη συνολική αναπτυξιακή πορεία του αεροδρομίου.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης, στη διεύρυνση των αεροπορικών συνδέσεων και στη σταδιακή ανάκαμψη της ταξιδιωτικής δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η πλειονότητα των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο κατέγραψε αύξηση της επιβατικής της κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική εικόνα ανάπτυξης.

Τον Μάρτιο φέτος, όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της Fraport Greece, τα 14 αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της εταιρείας διακίνησαν συνολικά περίπου 890.000 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 6,9% ή περίπου 57.000 επιπλέον ταξιδιώτες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 516.000 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 5,4% σε ετήσια βάση, ενώ η διεθνής κίνηση έφτασε τους 373.000 επιβάτες, καταγράφοντας ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 9,1%.

Συνολικά, από το 2017, έτος έναρξης της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece έχει υποδεχθεί πάνω από 253 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση της επιβατικής δραστηριότητας στο δίκτυό της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ