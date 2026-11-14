Συνελήφθη 34χρονος στο «Ελ. Βενιζέλος» -Είχε στη βαλίτσα του 80.000 αναβολικά χάπια

Στη σύλληψη ενός 34χρονου για εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και αναβολικών προχώρησαν οι αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», την Παρασκευή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 5 Νοεμβρίου όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν, σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών, ταχυδρομικό δέμα που περιείχε μεγάλη ποσότητα αναβολικών σκευασμάτων.

Το δέμα είχε ως τελικό προορισμό το Παρίσι της Γαλλίας, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι την αποστολή του είχε οργανώσει ο 34χρονος.

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Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 34χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος», όπου διαπιστώθηκε ότι μετέφερε βαλίτσα με χάπια και φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

80.000 αναβολικά δισκία.

799 φιαλίδια αναβολικού σκευάσματος.

400 δισκία απαγορευμένων ουσιών.

8 φιαλίδια απαγορευμένων ουσιών.

4 φιαλίδια αποστειρωμένου διαλύτη.

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.



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Ο 34χρονος εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.