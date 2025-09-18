Αεροδιακομιδή τετραπληγικής από τη Γερμανία με παρέμβαση του ΥΠΕΞ και του υπ. Υγείας -Νοσηλεύεται στην Κατερίνη - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο της Κατερίνης νοσηλεύεται 50χρονη τετραπληγική η οποία ζούσε στη Γερμανία, μετά από παρέμβαση των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας.

Η αεροδιακομιδή έγινε σήμερα το μεσημέρι με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Αγχιάλου Βόλου, από τη Στουτγκάρδη.



Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σε διάστημα μίας εβδομάδας αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, όπου και θα παραμείνει.



Η 50χρονη, που κατάγεται από την Κατερίνη, υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από επτά χρόνια. Η οικογένειά της στην προσπάθειά της να τη φέρει στην Ελλάδα ζήτησε τη βοήθεια του δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης την υποδέχθηκε στο νοσοκομείο της πόλης μαζί με τον διοικητή και την οικογένειά της.



Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ντούμος στάθηκε στη γραφειοκρατία που έπρεπε να υπερνικηθεί και ευχαρίστησε τους υπουργούς Υγείας και Εξωτερικών για τη βοήθειά τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ