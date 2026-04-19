ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 3-0: «Κιτρινόμαυρο» πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια και σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου -Δείτε τα γκολ - iefimerida.gr

Πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-0 στην Allwyn Arena για την 2η αγωνιστική των play-offs της Super League για τις θέσεις 1-4.

Η Ένωση ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, προηγήθηκε με αυτογκόλ του Κεντζιόρα στο 36', βρήκε άλλα δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο με τους Κοϊτά (73') και Πινέδα (80') και νίκησε άνετα τους Θεσσαλονικείς, αφήνοντάς τους στο -8 από την κορυφή, παραμονή των 100ών γενεθλίων τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την επόμενη αγωνιστική, η ΑΕΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (03/05, 21:00), ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (03/05, 19:00).

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο και άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα

Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι πάταγαν καλύτερα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κάθε φορά που έβγαινε μπροστά δεν μπορούσε να βρει χώρους για να δημιουργήσει με τον Ρέλβας να κόβει κάθε επιθετική προσπάθεια των ασπρόμαυρων. Μόλις στο 4' η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία μετά από επέλαση του Ζίνι, με την μπάλα να στρώνεται στον Πινέδα, αλλά τον Τσιφτσή να λέει «όχι».

Η μοναδική στιγμή που ο ΠΑΟΚ φάνηκε απειλητικός ήταν στο 12' μετά από ωραία προσπάθεια του Τάισον, με τον Χατσίδη να τελειώνει τη φάση ψηλά άουτ. Η ΑΕΚ συνέχιζε να βγάζει περισσότερη ενέργεια, να μπαίνει δυνατότερα στις μονομαχίες και να ανεβάζει σταδιακά κι άλλο την απόδοσή της κρατώντας περισσότερο την μπάλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 19' οι κιτρινόμαυρη είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Ζίνι να μπαίνει στην περιοχή και να βλέπει τον Τσιφτσή να αποκρούει το πλασέ που επιχείρησε, ενώ στην επαναφορά ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ απέκρουσε και την προβολή του Βάργκα.

Τελικώς η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο 36' σε μια φάση που δεν… μύριζε γκολ. Ο Περέιρα που ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Κετζιόρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση συνέχισε στο ίδιο επιθετικό μοτίβο, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος με το πάνω χέρι στο παιχνίδι, έχοντας ακόμα μια καλή στιγμή σε κεφαλιά του Μουκουντί στο 42' μετά από κόρνερ που πέρασε πάνω από το οριζόντιο.

Ορμητική η Ένωση και στο δεύτερο ημίχρονο, έφτασε σε εμφατική νίκη με Κοϊτά και Πινέδα

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Λουτσέσκου προχώρησε σε δύο αλλαγές με Κένι και Μιχαηλίδη να περνάνε στις θέσεις των Σάντσες και Λόβρεν. Η ΑΕΚ δεν επέτρεπε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν εκείνος που κυνηγούσε στο σκορ, να απειλήσει, με τον Νίκολιτς να βλέπει λίγο αργότερα τον Πένραϊς να αποχωρεί με τραυματισμό, με τον Πήλιο να περνάει στη θέση του, ενώ ο Σέρβος τεχνικός πέρασε και τον Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς. Ο Λουτσέσκου προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του στο δημιουργικό κομμάτι πέρασε και τους Καμαρά και Ζίβκοβιτς στο ματς αντί των Ζαφείρη και Χατσίδη.

Ο ΠΑΟΚ είχε αρχίσει να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, αλλά η ΑΕΚ έχασε απίθανη ευκαιρία στο 62' για δεύτερο τέρμα. Ο Βάργκα έβγαλε τον Ζίνι στην αντεπίθεση, αυτός πλάσαρε τον Τσιφτσή που είχε επιχειρήσει έξοδο, εκείνος απέκρουσε, η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα με την εστία… πιάτο αλλά αποφάσισε αντί να σουτάρει να πασάρει στον Ζίνι, όμως το έκανε λίγο δυνατότερα από ό,τι έπρεπε με τον Ανγκολέζο φορ να μην μπορεί να τελειώσει τη φάση στα δίχτυα από κοντά!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ πίεζε ξανά τον ΠΑΟΚ, με τον Νίκολιτς να φρεσκάρει μεσοεπιθετικά την ομάδα του με τον Ζοάο Μάριο αντί του Περέιρα, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να αναγνωρίζει την εξαιρετική του εμφάνιση.

Λίγα λεπτά αργότερα η Νέα Φιλαδέλφεια θα σηκωνόταν για δεύτερη φορά στο πόδι για το 2-0 της ΑΕΚ με ένα τρομερό και φοβερό γκολ από τον Κοϊτά. Ο Ζοάο Μάριο έφυγε από αριστερά στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Πινέδα, αυτός έδωσε στον Κοϊτά και εκείνος με ένα φανταστικό σλάλομ άδειασε Μπάμπα και Καμαρά και με ένα δυνατό σουτ κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή μέσα σε πανδαιμόνιο στην Allwyn Arena για το 2-0!

Ο Κοϊτά που είχε πάρει τα πάνω του στο 78' απείλησε με δυνατό σουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα με κοντινή προβολή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα έβαζε αργά ή γρήγορα και τρίτο γκολ και αυτό ήρθε στο 80' με την υπογραφή του Πινέδα. Ο Μεξικανός έκλεψε την μπάλα, μπήκε με τα… χίλια μέσα στην περιοχή και τελείωσε τη φάση με ένα ψύχραιμο πλασέ για το 3-0 με τη Νέα Φιλαδέλφεια να εκρήγνυται!

Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 86' αλλά η κεφαλιά του Καμαρά μετά τη σέντρα του Μπάμπα σταμάτησε στο οριζόντιο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Πέλκας που είχε περάσει ως αλλαγή δεν βρήκε στόχο με το κεφάλι. Το τελικό 3-0 έστειλε την ΑΕΚ στο +8.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (56′ Πήλιος), Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (67′ Ζοάο Μάριο), Γκατσίνοβιτς (56′ Κοϊτά), Ζίνι (86′ Κουτέσα), Βάργκα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες (46′ Κένι), Κεντζιόρα, Λόβρεν (46′ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Ζαφείρης (58′ Καμαρά), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης (58′ Ζίβκοβιτς), Τάισον (82′ Πέλκας), Γερεμέγεφ