Καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» -Η ανακοίνωση της Aegean - iefimerida.gr

Η Aegean ενημέρωσε ﻿το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης (25/9) η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

«Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», αναφέρει η ανακοίνωση της Aegean.

Γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις

Κατά πληροφορίες, το ζήτημα που έχει προκύψει με τις καθυστερήσεις των πτήσεων υπόκεινται στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι φέρεται να μην εξυπηρετούν ολόκληρο των αριθμό των πτήσεων. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για κάποιο τεχνικό ζήτημα.



Ωστόσο, φαίνεται ότι το ζήτημα σχετίζεται με το νομοσχέδιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, για τον διοικητικό μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.



«Η μεταρρύθμιση που εισάγεται με το σχέδιο νόμου αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εγκρίθηκε από τους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL) και εφαρμόζουμε τους τελευταίους μήνες, με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα μας. Είναι μια πρωτοβουλία που εστιάζει στη θεσμική αναμόρφωση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογική αναβάθμιση, ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η λειτουργία της Υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει και στην καλύτερη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της περαιτέρω ενίσχυσης της ασφάλειας των πτήσεων. Επιδιώκουμε η ελληνική αεροναυτιλία να γίνει περισσότερο ισχυρή απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που φέρνει το μέλλον στον δυναμικό τομέα των αεροπορικών μεταφορών, χωρίς να θίγονται τα κεκτημένα του προσωπικού της Υπηρεσίας, το οποίο, σήμερα, συμπληρώνεται ουσιαστικά, με προσλήψεις σε κρίσιμες ειδικότητες πεδίου, όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», ανέφερε σχετικά με το νομοσχέδιο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.