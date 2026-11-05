Ανακοίνωση της AEGEAN για τις απειλές για βόμβα: «Εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας» - iefimerida.gr

Με ανακοίνωση της, η AEGEAN επιβεβαιώνει τα δύο σημερινά περιστατικά με απειλή βόμβας σε αεροσκάφη της, τονίζοντας ότι εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας:

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».