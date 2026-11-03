Άδωνις Γεωργιάδης: Η βελτίωση που υπάρχει στο ΕΣΥ είναι ορατή σε κάθε δημοσκόπηση - iefimerida.gr

Ορατή σε κάθε δημοσκόπηση είναι πλέον η βελτίωση η οποία που υφίσταται στο ΕΣΥ της χώρας μας, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά το εξής:

«Η διαφορά που υπάρχει στο ΕΣΥ είναι ορατή σε κάθε δημοσκόπηση. Το ΕΣΥ, ως πρόβλημα, ήταν πριν ένα χρόνο νούμερο δύο ή νούμερο τρία σε όλες τις δημοσκοπήσεις και τώρα, επίσης σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από την δεκάδα. Αυτό είναι αδιανόητο. Το χαρτοφυλάκιο της Υγείας σε πάει κάτω, στα τάρταρα, δεν σε ανεβάζει. Κι όμως, βλέπετε τι γίνεται. Η προσωπική μου άνοδος στη δημοφιλία, επίσης σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι η απλή άνοδος του Άδωνι Γεωργιάδη, είναι τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στο ΕΣΥ, τις οποίες τις βλέπει πλέον πολύ θετικά και απτά ο πολίτης. Και αυτό φέρνει και την άνοδο του υπουργού Υγείας. Τι άλλο νομίζετε;».