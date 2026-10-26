Άδωνις Γεωργιάδης προς εταιρείες για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας: Γενναίες εκπτώσεις, αλλιώς έχουμε βρει τη λύση - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα προς τις δύο φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας των ενηλίκων απέστειλε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας ζήτησε ουσιαστικές μειώσεις τιμών προκειμένου τα φάρμακά τους να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους.



«Η επιτροπή έχει καταλήξει ότι το ένα σκεύασμα δύναται να αντικατασταθεί από το άλλο. Το λέω ως μήνυμα προς τις εταιρείες, να μην πάνε να μας εκβιάσουν, γιατί έχουμε βρει τη λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννη Τσίμαρη.

Κάλεσμα στις εταιρείες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας

Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, η αρμόδια επιτροπή θα καλέσει τις δύο εταιρείες, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για την τιμή των φαρμάκων. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, το υπουργείο Υγείας θα ανακοινώσει τους όρους του προγράμματος και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί.



«Είναι ζήτημα μερικών ημερών να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα», ανέφερε επίσης με νόημα ο υπουργός Υγείας, ο οποίος τόνισε ακόμη ότι «δεν θα υπάρξει αναδρομικό clawback στις εταιρείες».

Αρνητικές προς το παρόν οι εταιρείες για εκπτώσεις -Έχουν μελετήσει το ενδεχόμενο να προσφύγουν στο ΣτΕ

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες αρνούνται, προς το παρόν, να δώσουν εκπτώσεις στις τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων τους για την παχυσαρκία των ενηλίκων.

Επιπλέον, έχουν ήδη μελετήσει επίσης το ενδεχόμενο να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της νομοθετικής ρύθμισης για την επιβολή clawback στα δύο φάρμακα, μόλις λάβουν τις προσκλήσεις για να προσέλθουν στη σχετική διαπραγμάτευση.