Το αδιαχώρητο και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά από τους αδειούχους του Αυγούστου -47 πλοία αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής - iefimerida.gr

Η αναχώρηση των αδειούχων του Αυγούστου από τα αστικά κέντρα συνεχίστηκε και σήμερα, με 47 πλοία να έχουν προγραμματίσει δρομολόγια μόνο από την Αττική.

Η πληρότητα και σήμερα άγγιξε το 100%, με την κίνηση ιδιαίτερα στο λιμάνι του Πειραιά να είναι από νωρίς το πρωί αυξημένη.

Συνολικά για σήμερα είχαν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων προς τις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον Αργοσαρωνικό, όπου έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 20 δρομολόγια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα, Δευτέρα, περισσότεροι από 100.000 επιβάτες έχουν αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.