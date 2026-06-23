Αδελφός Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά τις προκλητικές δηλώσεις της συζύγου του δολοφόνου: Χειρότερο τέρας και από αυτόν -Θα καταθέσω μήνυση - iefimerida.gr

Συντετριμμένος είναι ο αδελφός της δολοφονημένης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος αναφερόμενος στη σύζυγο του 43χρονου γυναικοκτόνου δήλωσε ότι «είναι χειρότερο τέρας από αυτόν».

Μιλώντας στις κάμερες έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Χανιά ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον 43χρονο, δήλωσε ότι «δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ αυτόν (σ.σ.: τον 43χρονο) ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο».

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Με αφορμή τις προκλητικές και απαξιωτικές δηλώσεις της συζύγου του γυναικοκτόνου εναντίον της Στ. Λεβεντάκη, ο αδελφός του θύματος δήλωσε ότι «θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του (σ.σ.: του 43χρονου) γιατί δεν είναι πρέπον να μιλά για ανθρώπους που δεν ζουν και να προσβάλλει έτσι. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που έκανε».

Αναφορικά με την προσπάθεια του 43χρονου να ρίξει ευθύνες στον ίδιο σχετικά με την εξαφάνιση της Στ. Λεβεντάκη, ο αδελφός της δήλωσε ότι «Και αυτός και η γυναίκα του συνεχίζει, αλλά ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

Οι προκλητικές και απαξιωτικές δηλώσεις της συζύγου του 43χρονου

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η σύζυγος του 43χρονου καθ' ομολογίαν δράστη της γυναικοκτονίας, μιλώντας στο Mega δήλωσε για τη Στ. Λεβεντάκη: «Ναι μωρέ, τη θυμάμαι. Αφού ερχότανε, έκανε τσεκ στο σπίτι… Εντάξει, ήταν μια περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήτανε 100% στα συγκαλά της. Ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της. Στους λογαριασμούς μας ήμασταν τυπικοί, όλα αυτά θα αποδειχθούν. Ούτε μέρα ούτε στιγμή δεν αργήσαμε να της πληρώνουμε τα ενοίκιά της, τα νερά της, τα ρεύματά της, ό,τι μας έλεγε. Στο όνομά μας. Το σπίτι πεντακάθαρο, περιποιημένο… Είμαστε δυο άνθρωποι σε τόσο μεγάλο σπίτι, που της το είχαμε πει κιόλας: "Εντάξει, δεν το χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει, αφού θέλεις να το νοικιάσεις ολόκληρο, το παίρνουμε”. Τι να κάνουμε; Εμείς έτσι κι αλλιώς, άλλο ένα συμβόλαιο θέλαμε. Τρία χρόνια ήμασταν, θέλαμε άλλα τρία χρόνια και μετά, της λέω, έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε, πάμε στο δικό μας. Δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε εδώ».

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Για τα σενάρια για παράνομη σχέση του 43χρονου με το θύμα, είπε: «Αυτά είναι βλακείες! Εγώ με τον άντρα μου δεν είχα καθόλου κακή σχέση, είμαστε άριστα. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Κι εγώ του λείπω το καλοκαίρι, και όλα αυτά, αλλά εμείς μιλούσαμε 10 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο. Ο άντρας μου είχε κάνει εφαρμογή και έβλεπα ανά πάσα ώρα και στιγμή πού είναι το κινητό του! Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό, δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω… Και πώς ήταν αυτή; Βρωμούσε και ζωντανή, να το πω και στα ίσα! Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Επειδή κι εγώ είμαι μακριά, κι αυτός είναι μακριά 5 μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ…, δεν θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν υπήρξε να τον πάρω τηλέφωνο και να μη μου απαντήσει».

Την Τετάρτη η κηδεία

Στο μεταξύ, αύριο στις 11 στο Βαρύπετρο θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Στ. Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε άγρια με μαχαιριές και χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι από τον 43χρονο ενοικιαστή σπιτιού ιδιοκτησίας της.