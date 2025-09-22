Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Μου έκανε παρατήρηση για την καθαριότητα και τη σκότωσα» -Τι κατέθεσε ο 50χρονος - iefimerida.gr

Ο 50χρονος αδελφοκτόνος εξήγησε στις Αρχές πώς έκανε το έγκλημα με θύμα την 59χρονη ετεροθαλή αδελφή του.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης κατά την προανακριτική του απολογία φέρεται να είπε ότι θόλωσε όταν η παθούσα -για την οποία ανέφερε ότι φοβόταν τα μικρόβια και είχε εμμονή με την καθαριότητα- τού απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις, επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του και για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Είχε προηγηθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της παθούσας σε νοσοκομείο εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού η 59χρονη είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να τη μεταφέρει στο σπίτι της, όπου συνέβη το έγκλημα.

Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, ο ίδιος -όπως ομολόγησε- έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και ενημέρωσε στη συνέχεια τηλεφωνικά τόσο τη σύζυγό του όσο και την Άμεση Δράση για το έγκλημα, ζητώντας επιπλέον να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, ενώ στο άψυχο σώμα της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, καθώς προσπάθησε να σώσει τη ζωή της.

Εις βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Τετάρτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ