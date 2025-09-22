Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Η 59χρονη ευχαριστούσε τον αδερφό της και έλεγε πως «προσπάθησαν να τη φάνε» [βίντεο] - iefimerida.gr

Το προφίλ του αδελφοκτόνου στη Θεσσαλονίκη επιχειρεί να σκιαγραφήσει κάτοικος της περιοχής που γνώριζε καλά την οικογένεια του δράστη και τον ίδιο.

Ο 50χρονος αδελφοκτόνος περιγράφεται ως ένας «πολύ καλός άνθρωπος» που ενδιαφερόταν πολύ για την οικογένειά του και δη για την αδερφή του, την οποία στήριζε οικονομικά και ψυχολογικά.

«Με αυτόν τον άνθρωπο χαίρεσαι να είσαι μαζί του... Βοηθούσε πάρα πολύ την αδερφή του οικονομικά και ψυχολογικά»

«Ο Παντελής ήταν ένα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί. Με αυτόν τον άνθρωπο χαίρεσαι να είσαι μαζί του γιατί ήταν ένας επιστήμονας λογιστής, βοηθούσε πάρα πολύ τον μπαμπά του, στήριζε πάρα πολύ την αδερφή του, την έτρεχε στο νοσοκομείο όταν χρειαζόταν, τη βοηθούσε και οικονομικά αλλά απ' ότι έλεγε ο πατέρας του, στενοχωριόταν γιατί την ενίσχυε οικονομικά και εκείνη δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία της, τη βοηθούσε πάρα πολύ και οικονομικά και ψυχολογικά», περιγράφει κάτοικος της περιοχής στον ΑΝΤ1.

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος, προσπαθούσε για τους γονείς τους, τους πήγαινε στο νοσοκομείο. Εγώ χαιρόμουν να είμαι μαζί του, ποτέ δεν έλεγε κακή κουβέντα για κανέναν, προσπαθούσε να σε εξυπηρετήσει, πολλές φορές με βοηθούσε με τα λογιστικά μου και δεν ήθελε και να μου πάρει λεφτά, ήταν και τέτοιος άνθρωπος», προσθέτει.

Τα προβλήματα στο σπίτι λόγω της βοήθειας στην αδερφή

«Από τα λεγόμενα του πατέρα τους φαίνεται ότι δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις με τη νύφη του, μάλιστα έλεγε έφτασε στο σημείο ο γιος του να χωρίσει γιατί βοηθούσε ο γιος την αδερφή του, αλλά τελικά φαίνεται πως βάλανε νερό στο κρασί τους και τα ξαναβρήκανε», λέει.

«Πολύ πιθανόν η κοπέλα να είχε κάποια προβλήματα και ψυχολογικά πολύ πιθανόν και ενδεχομένως να του έκανε παρατήρηση δυο-τρεις φορές», προσθέτει σε άλλο σημείο.

«Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί ο Παντελής, ήταν και υπόδειγμα πατέρα, γιατί έφερνε τακτικά τα εγγόνια στον πατέρα του να τα βλέπει ο άνθρωπος και να χαίρεται γιατί είχε πολλά προβλήματα» περιγράφει, τέλος.

Ερωτήματα προκαλεί το βίντεο που ανέβασε η 59χρονη από το νοσοκομείο

Εν τω μεταξύ, ερωτήματα προκαλεί βίντεο το οποίο ανέβασε η 59χρονη από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν πριν το φονικό, λόγω ισχαιμικού επεισοδίου.

Στο βίντεο, η 59χρονη ευχαριστούσε τον αδερφό της για τη στήριξη που της παρείχε και παράλληλα μιλούσε για άτομα που προσπάθησαν «να τη φάνε» αλλά δεν τα κατάφεραν.



«Πίστευα ότι δεν θα μου συμβεί κάτι στο παρόν, βέβαια ποτέ δεν είχα κάτι δεδομένο όπως την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς.

«Υπάρχει σχέδιο λέει ένας εξαιρετικός επιστήμονας»

Με βρήκε ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό, ελαφρύ λένε, αλλά εάν σκεφτείς ότι σήμερα το πρωί μόνη μου ξεράθηκα στο πάτωμα μην μπορώντας να κουνήσω αριστερό πόδι και χέρι καταλαβαίνετε... Ο φόβος μην το παίξω μάγκας ήταν ναι… όλα καλά, καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά θα είμαι πάλι εδώ, οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιον λόγο γίνονται. Υπάρχει σχέδιο, λέει ένας εξαιρετικός επιστήμονας».

Η αναφορά στον αδερφό της

«Έτυχε ο αδερφός ο αγαπημένος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά να είναι στο εξωτερικό, οπότε μέχρι αύριο το βράδυ δεν μπορούν να είναι εδώ. Τους αγαπώ όμως και ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για τη σκέψη σας.

Θα δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με... φάνε δεν θα γίνει το δικό τους, δεν θα γίνει… ελαφρύ ισχαιμικό». επεσήμανε χαρακτηριστικά στο βίντεό της.

Σημειώνεται ότι το πρωί της ημέρας που έγινε το φονικό, η 59χρονη γυναίκα είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν δύο εβδομάδες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο αδελφός της τη μετέφερε στο σπίτι της και μάλιστα είχε ψωνίσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προτού τη σκοτώσει. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η γυναίκα βρήκε ασφυκτικό θάνατο, καθώς ο δράστης τής έβαλε σακούλες στο κεφάλι.

Το σημείωμα που είχε αφήσει ο 50χρονος στην πολυκατοικία για την αδερφή του



Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει και το σημείωμα το οποίο είχε αφήσει ο 50χρονος προς τους ενοίκους της πολυκατοικίας, ζητώντας να μην ενοχλούν την αδελφή του, η οποία, όπως έγραφε, «είχε δεχθεί bullying και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας».

Ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 24/9.