Αδελφή Ερρίκου Πετιλόν: «Τα 600 ευρώ, αν δεν έχεις να φας, είναι πολλά -Δεν ήξερε τίποτα, αυτή θα είναι η χαριστική του βολή» - iefimerida.gr

Για τη σύλληψη του Ερρίκου Πετιλόν ως «αχυράνθρωπου» στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στα νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης μίλησε η αδελφή του γνωστού ηθοποιού.

«Τα 600 ευρώ, αν δεν έχεις να φας, είναι πολλά», τόνισε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», λέγοντας ότι αδελφός της δούλευε για 600 ευρώ, δεν γνώριζε τίποτα για όσα συνέβαιναν, ότι όλα έγιναν «εν αγνοία του, γιατί δεν είναι πονηρός».

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Το γνωστό πρώην μοντέλο και ηθοποιός ήταν σήμερα ο πρώτος από τους 16 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν για τη δράση του κυκλώματος.

«Δεν είχε να φάει -Αυτή θα είναι η χαριστική του βολή»

«Δεν έχει στη ζωή του ασχοληθεί με καμία εταιρεία, εμπορικά, τίποτα. Του έλεγε το αφεντικό του ιστορίες για αγρίους και του έδινε 600 ευρώ τον μήνα για να φάει, γιατί δεν είχε να φάει. Έχοντας περάσει τρομερά προβλήματα υγείας, τα γνωστά, στάθηκε καθαρός και όρθιος», είπε η αδελφή του.

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Η αδελφή του Ερρίκου Πετιλόν είπε ακόμη ότι ο ίδιος είχε «μαύρα μεσάνυχτα εξού και δεν κρύφτηκε. Δηλαδή δεν αισθανόταν ένοχος για κάτι, διότι δεν είχε ιδέα. Τώρα, τι παραμύθι έλεγε ο απατεώνας στον Ερρίκο και ο Ερρίκος δεν ασχολήθηκε (κακώς βέβαια δεν ασχολήθηκε), αλλά δεν είχε και καμία πείρα με εταιρείες».

«Αν δεν έχεις να φας, τα 600 ευρώ είναι πολλά. Εν τη αγνοία του -φαίνεται- και με εμπιστοσύνη, γιατί δεν είναι πονηρός, δεν έχει πονηρευτεί στη ζωή του ποτέ για άνθρωπο».

«Αυτή θα είναι η χαριστική του βολή. Τώρα βγήκε από μια περιπέτεια που κόντεψε να πεθάνει δύο φορές και στάθηκε στα πόδια του. Τον είχαν βάλει διαχειριστή σε 8 εταιρείες, αυτός τίποτα δεν ήξερε, την τύφλα του. Εάν ήξερε, δεν θα κοιμόταν το βράδυ. Εφόσον αυτός κορόιδεψε 1.200 άτομα, δεν θα κορόιδευε τον Ερρίκο; 1.200 άτομα τα βάλανε με τον ανίδεο, ανυποψίαστος ήταν», επισήμανε η αδελφή του.