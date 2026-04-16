Ξεσπά η αδελφή της 19χρονης Μυρτώς: Ο μπαμπάς μου θα την πάει με το νυφικό να παντρευτεί τον Χάρο, απάνθρωπο αυτό που της έκαναν - iefimerida.gr

Το ξέσπασμα της αδελφής της Μυρτώς έχουν προκαλέσει διάφορα σχόλια που έχουν γίνει για τη 19χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στην Κεφαλονιά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», η αδελφή της Μυρτώς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί όλο τον κόσμο είναι πώς ένα νέο παιδί βρέθηκε «νεκρό και παραπεταμένο» και όχι τι έκανε στα χείλη του ή τα ρούχα που φορούσε.

«Ο μπαμπάς μου θα την πάει με το νυφικό να παντρευτεί τον Χάρο και, αντί να κοιτάμε αυτό, κοιτάμε άλλα. Ευτυχώς που υπάρχει και το βίντεο. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα που δείχνουν πράγματα» είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής του Mega, και συνέχισε:

«Και λάθη να έγιναν, οτιδήποτε να έχει συμβεί, το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του καθενός. Όταν είσαι υπό την επήρεια ουσιών ή έχεις περίεργο χαρακτήρα, δεν θα κάνεις τα σωστά πράγματα. Σίγουρα είναι απάνθρωπο».

«Δεν κρίνουμε ένα παιδί από το τι έκανε στα χείλη και στα ρούχα του»

Στη συνέχεια, η αδελφή της Μυρτώς αναφέρθηκε στα σχόλια που έχουν γίνει για την εμφάνιση της 19χρονης.

«Δεν μπορώ να βγάλω την κακία που βγάζουν για την αδελφή μου, επειδή είχε υαλουρονικό στα χείλη. Μην περιμένετε να πω κάτι κακό. Υπάρχουν οι Αρχές, που πάνε να τα φέρουν όλα στο φως» ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας τα εξής:

«Να σταματήσει όλη αυτή η εκμετάλλευση. Κάποιοι από τον καναπέ τους μπορούν να λένε τις χυδαιότητες που λένε. Δεν κρίνουμε ένα παιδί από το τι έκανε στα χείλη και στα ρούχα του. Κρίνουμε ένα παιδί που βρέθηκε νεκρό και παραπεταμένο».

«Το πρόβλημα είναι πώς ντυνόταν ή ότι την παράτησαν και πέθανε;»

Για τα αρνητικά σχόλια για τη 19χρονη Μυρτώ είχε μιλήσει η αδελφή της το μεσημέρι της Πέμπτης και στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», ζητώντας να σταματήσουν.

Εμφανώς ταραγμένη, η αδελφή της Μυρτώς είπε στον αέρα της εκπομπής: «Θέλω να παρακαλέσω, αν όχι όλο τον κόσμο, την τοπική κοινωνία εδώ, την Κεφαλονιά, που είναι το μέρος, που μπορεί να μη μεγάλωσα, γιατί ήμουν Αθήνα, αλλά είναι το μέρος που αγαπώ και δοξάζω όπου πάω, σας παρακαλώ, πάρα πολύ μέσα από τη ψυχή μου, να δείξετε λίγο σεβασμό, αν όχι στο γεγονός, στο αποτέλεσμα που έχει αυτό το γεγονός. Χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ψυχή 19 χρόνων. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε το τι και πώς για να υπάρξει ένα λεπτό αξίας στη ζωή σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Καταλαβαίνω πως κάποιοι άνθρωποι από το σπίτι τους, ίσως έχουν πάρει τις αρχές να μην κοιτάνε το βάθος ενός προβλήματος, και να εστιάζουν γύρω - γύρω για να πουν την εξυπνάδα και να πάρουν ένα μπράβο, ένα like, ή δεν ξέρω τι... Και ρίχνουν λάσπη, για να νιώσουν ότι κάτι είναι στη ζωή τους, ότι η ζωή τους έχει ένα νόημα. Έχω βαρεθεί όλη μου τη ζωή. Τι κάνει ο πατέρας, τι κάνει η μάνα, τι κάνει η αδερφή, γιατί έχει νύχια, γιατί έχει χείλια, γιατί φόραγε μίνι. Αυτό είναι το πρόβλημα; Πώς ήταν το παιδί και πώς ντυνόταν;» είπε αρχικά, και συνέχισε:

«Εκεί είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη στιγμή; Δεν ξέρω ποια είναι η δικογραφία και δεν μπορώ να κατηγορώ έτσι επειδή πληγώνομαι, αλλά υπάρχει ένα έγκλημα, ένα λάθος, μια κατάσταση που είναι άσχημη. Όλοι έχουμε παιδιά, και το πρόβλημά σας είναι να κάτσετε να σχολιάσετε κάτω από social, ότι τι; Ότι αυτό το κορίτσι είχε χείλια; Ότι ήταν πλαστικοποιημένο; Ότι έβγαινε και γύριζε; Αυτό είναι το πρόβλημα; Ή ότι υπάρχουν άνθρωποι που την παρατήσανε και πέθανε;

Πρέπει να ντρέπεστε. Καθόμαστε και δίνουμε σημασία σε πράγματα που αυτήν τη στιγμή θα έπρεπε να αγνοούμε. Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο και μόνο για να βγάζουν λάσπη, γιατί έχω βαρεθεί στα 52 μου χρόνια να ακούω λάσπη. Τι έκανε ο πατέρας μου, τι έκανε η δική μου μάνα, τι έκανε η μαμά της Μυρτούς, τι έκανε η Μυρτώ, αλλά δεν κοιτάτε τι έκαναν στη Μυρτώ, δεν κοιτάτε τι κάνουν στα παιδιά σας, δεν κοιτάτε τι γίνεται σε αυτήν τη βρωμοκοινωνία».

«Οι φταίχτες να πληρώσουν»

Η αδελφή της νεαρής μίλησε και στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, μέσω του οποίου ζήτησε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

«Οι φταίχτες να πληρώσουν», τόνισε χαρακτηριστικά.