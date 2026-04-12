Άδεια η Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα, μόνο τουρίστες κυκλοφορούν στο κέντρο [εικόνες] - iefimerida.gr

Η εικόνα της Αθήνας την Κυριακή του Πάσχα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με την καθημερινότητα.
Οι δρόμοι στο κέντρο και τις γειτονιές είναι σχεδόν άδειοι, καθώς η πλειονότητα των κατοίκων έχει μετακινηθεί στην επαρχία για τις γιορτές, ενώ άλλοι προετοιμάζονται για το πασχαλινό τραπέζι σε αυλές και σπίτια.
Στο κέντρο φαίνεται να κυκλοφορούν περισσότεροι τουρίστες οι οποίοι απολαμβάνουν τον ηλιόλουστο καιρό και τους χαμηλότερους ρυθμούς της Αθήνας.
Στο Μοναστηράκι, οι μαγαζάτορες της εστίασης έχουν στήσει από το πρωί σούβλες με αρνιά και κοκορέτσια και τουρίστες, πριν κάτσουν στα τραπέζια, τραβούν φωτογραφίες.
Φωτογραφίες από τους δρόμους της Αθήνας
Φωτογραφίες: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
