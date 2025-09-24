ΑΒ Βασιλόπουλος: Πάνω από 48.000 άτομα στο Κινητό «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης» - iefimerida.gr

Το 1ο Κινητό «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης» της ΑΒ Βασιλόπουλος ταξιδεύει το μήνυμα της ανακύκλωσης στα παιδιά και ενήλικες σε όλη τη χώρα. Έχει ενημερώσει πάνω από 48.000 παιδιά και πολίτες σε διαφορετικούς δήμους σε όλη την Ελλάδα από το 2018 έως και σήμερα.

Σε πρόσφατη στάση του, βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΑΒ Βασιλόπουλος, μετατρέποντας τον προαύλιο χώρο σε ένα ζωντανό κέντρο βιωματικής εκπαίδευσης για τη σωστή ανακύκλωση, σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί, εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα παρουσίασε μια σύντομη εκδοχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, ειδικά προσαρμοσμένη για τους ανθρώπους της εταιρείας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες ανέβηκαν στο λεωφορείο για να ανακυκλώσουν τις πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες τους. Στο Αυτόματο Μηχάνημα Ανακύκλωσης με ανταποδοτικό κίνητρο, περνώντας κυριολεκτικά από τη θεωρία στην πράξη. Το λεωφορείο της ανακύκλωσης έχει στόχο:

να γνωρίσουν οι επισκέπτες ποια είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά,

να μάθουν έξυπνους τρόπους να ανακυκλώνουν στην καθημερινότητά τους,

να εξοικειωθούν με την έννοια της ανακύκλωσης ως διαδικασία και ως πρακτική μεγάλης σημασίας για το περιβάλλον,

να αντιληφθούν τη σημασία της ανακύκλωσης ως μέσο για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε νέους κάδους ανακύκλωσης στο εστιατόριο των κεντρικών γραφείων, διευκολύνοντας τις ορθές καθημερινές συνήθειες διαχείρισης απορριμμάτων στον χώρο εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τους τελευταίους 3 μήνες, το λεωφορείο έκανε στάσεις σε σχολεία και δήμους, όπως στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων, τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού, στο 2ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Βριλησσίων, καθώς και σε κατασκηνώσεις, όπως οι Παιδικές Εξοχές ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Ανδρέα και το Sportcamp Λουτρακίου Κορινθίας, ενημερώνοντας παιδιά και εφήβους για τη σημασία και τα οφέλη της ορθής ανακύκλωσης. Στο 1ο επίπεδο του οχήματος γίνεται η πρακτική εκπαίδευση στο Αυτόματο Μηχάνημα Ανακύκλωσης με ανταποδοτικό κίνητρο για μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες, ενώ στο 2ο επίπεδο λαμβάνει χώρα η θεωρητική εκπαίδευση, με ειδικά σχεδιασμένο οπτικοακουστικό υλικό.

Το λεωφορείο συνεχίζει το ταξίδι του, με στόχο να κάνει τη διαφορά στο περιβάλλον, αλλά και στην εκπαίδευση παιδιών και πολιτών.