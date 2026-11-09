85.000 δρομείς έγραψαν τη δική τους ιστορία στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Η Allwyn Hellas τους συνόδευσε σε κάθε τους βήμα - iefimerida.gr

Χιλιάδες χαμόγελα, δυνατές συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές συνέθεσαν το σκηνικό του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με 85.000 δρομείς να δίνουν τον δικό τους, ξεχωριστό αγώνα.

Το περίπτερο της Allwyn Hellas επισκέφθηκαν χιλιάδες επισκέπτες

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Η Allwyn Hellas, έδωσε για 16η χρονιά έναν ξεχωριστό παλμό ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες τόσο στους δρομείς, όσο και στους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.

Δρομείς στα 10χλμ Allwyn

Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το μήνυμα της Allwyn Hellas «Τρέχουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί» έγινε πράξη, αποτυπώνοντας τη δύναμη της προσπάθειας και την αξία της συμμετοχής.

Δρομείς στα 5χλμ Universities Night Run Allwyn

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﻿Στο πλευρό όλων των δρομέων



Η Allwyn Hellas βρέθηκε δίπλα σε όλους τους δρομείς εμψυχώνοντάς τους σε κάθε τους βήμα, μέσα από μια σειρά δράσεων.

Συμμετοχή στο «Allwyn Care Buzzer»

Τόσο στους αγώνες του Σαββάτου όσο και σε αυτούς της Κυριακής, η Allwyn Hellas ένωσε τα βήματά των δρομέων με τους παλμούς της ομάδας κρουστών Quilombo, λίγο πριν την τελική τους προσπάθεια για να τερματίσουν στο Καλλιμάρμαρο.

Αργύρης Διαμαντής, Chief Technology Officer της Allwyn Hellas και Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

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Παράλληλα, ο καταξιωμένος ντράμερ Αλέξης Σταυρόπουλος έδινε ρυθμό στους αθλητές με ένα ξεχωριστό live σετ στο εμβληματικό γυάλινο γλυπτό του «Δρομέα».

Αναμνηστικά πορτρέτα από τον Nik Zik

﻿Μοναδικές εκπλήξεις και δώρα στο Allwyn Experience Hub



Η Allwyn Hellas υποδέχθηκε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες στο περίπτερο της στο Χωριό των Χορηγών, μετατρέποντας την παρουσία τους στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας σε μια ανάμνηση που θα κρατήσει για πάντα.

Διακοσμητικά Allwyn charms για τα κορδόνια των running shoes

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Στο Allwyn Experience Hub, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν για τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik και να παραλάβουν το πορτρέτο τους καδραρισμένο ως αναμνηστικό.

Η Αιμιλία Στέλιαρου βραβεύει τους νικητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10χλμ Allwyn, Παναγιώτη Πετρουλάκη, Σέργιο Διακοστεφανή και Νέστορα Κολιό

Επίσης, όλοι οι επισκέπτες διάλεξαν χάντρες στα χρώματα της Allwyn δημιουργώντας τα δικά τους προσωποποιημένα διακοσμητικά για τα κορδόνια των running shoes τους.

O Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing Allwyn Stores Officer της Allwyn Hellas με τις νικήτριες του Μαραθωνίου, Γιατάνε Ντούσα και Τσιγιόν Τεμεσγκέν από την Αιθιοπία, καθώς και την Τζέιν Μπαρέικις από την Αμερική

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Δείτε το βίντεο:

﻿Οικονομική ενίσχυση για την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care

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Περισσότεροι από 2.500 επισκέπτες του περιπτέρου της Allwyn Hellas συμμετείχαν εικονικά και στο μεγάλο έργο της ανακαίνισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» που υλοποιεί η εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care.

Η ομάδα κρουστών Quilombo

Μέσα από το «Allwyn Care Buzzer», ενός διαδραστικού challenge, έγιναν μέρος αυτής της προσπάθειας συγκεντρώνοντας 750.000 πόντους, τους οποίους η Allwyn Hellas διπλασίασε και μετέτρεψε αυτόματα σε οικονομική ενίσχυση.

Ο Αργύρης Διαμαντής, Chief Technology Officer της Allwyn Hellas με τις νικήτριες 10χλμ Allwyn, Αναστασία Μαρινάκου, Μελίσσα Αναστασάκη και Ειρήνη Τσουπάκη

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Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης για την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά».

Ο Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer της Allwyn Hellas με τους νικητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου Κώστα Σταμούλη, Μπάμπη Πιτσώλη και Νίκο Σταμούλη

﻿Ο Μαραθώνιος των ρεκόρ



Εκτός από τις συμμετοχές, η εφετινή διοργάνωση κατέρριψε και αρκετά ρεκόρ στους αγώνες.

Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι πέτυχε νέο ρεκόρ αγώνα στους άνδρες με χρόνο 2:10:03, ενώ η συμπατριώτισσά του Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα κατέρριψε το ρεκόρ στις γυναίκες με χρόνο 2:30:04.

Ο ντράμερ Αλέξης Σταυρόπουλος εμψυχώνει τους δρομείς

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Πρώτη Ελληνίδα αναδείχθηκε η Σταματία Νούλα, σημειώνοντας νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή με χρόνο 2:35:13, ενώ στους άντρες πρώτος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, με 2:17:37.

Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer της Allwyn Hellas και Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing Allwyn Stores Officer της Allwyn Hellas, με την Ματίνα Νούλα

Ρεκόρ επιδόσεων σημειώθηκαν και στα 10 χιλιόμετρα Allwyn, με τον Παναγιώτη Πετρουλάκη να κατακτά την πρώτη θέση με χρόνο 29:40, ενώ στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου αναδείχθηκε νικήτρια για έκτη σερί χρονιά, με επίδοση 33:09.

Η ομάδα της Allwyn Hellas

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Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Αλμπάνη, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, και Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas, με τους νικητές του Universities Night Run by Allwyn, Εμμανουήλ Σολωμό, Νικόλα Παπαδημητρίου και Μίνωα Κοκογιαννάκη

Ο Μανώλης Σταυρουλάκης, Public & Media Relations Director της Allwyn Hellas, βράβευσε τις νικήτριες των 5χλμ Universities Night Run by Allwyn, Εμμανουέλα Πλάκα, Ηλιάνα Βαλασά και Μαρία Κάσσου

Αλίκη Κοτζαμάνη, Αναστασία Πλοιάρχου, Μανώλης Σταυρουλάκης, Πάνος Γαβριήλ, Γιώργος Ζούμας, Αιμιλία Στέλιαρου, Kamil Ziegler, Φώτης Ζησιμόπουλος

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