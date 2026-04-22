Επτά άνδρες αποπειράθηκαν να ληστέψουν 17χρονο στην πλατεία Αττικής -Συνελήφθησαν όλοι - iefimerida.gr

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε στις 15:15 χθες το μεσημέρι σε βάρος 17χρονου που επέβαινε σε λεωφορείο, κοντά στην πλατεία Αττικής.



Σύμφωνα με πληροφορίες 7 άνδρες Ρομά, ανάμεσά τους και ανήλικοι, 32, 25, 17, 13, 14, 16 και 15 ετών επιχείρησαν, με τη χρήση βίας, να αρπάξουν από το υποψήφιο θύμα τους το κινητό του τηλέφωνο και χρήματα.

Συνελήφθησαν και οι επτά δράστες της ληστείας

Και οι 7 εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στη Δυτική Αττική.