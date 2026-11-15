67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Στην ταινία «Μία μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» ο «Χρυσός Αλέξανδρος – Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Με την απονομή των βραβείων στους νικητές έπεσε η αυλαία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης﻿.

Ειδικότερα, οι ταινίες «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου, «Ντούα» της Μπλέρτα Μπασόλι και το «Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο» των Μπόρις Χατζίγια και Χόντα Ταχέρι απέσπασαν τους τρεις Χρυσούς Αλέξανδρους στα τρία διαγωνιστικά τμήματα Arrivals, Meet the Neighbors+ και >>Film Forward.

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Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Θόδωρος Αγγελόπουλος» του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απέσπασε η ιστορία ενηλικίωσης «Μία μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου.

Η Ζακλίν Λέντζου με το βραβείο που κέρδισε

Παραλαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Arrivals η σκηνοθέτρια, Ζακλίν Λέντζου η ταινία της οποίας κέρδισε επίσης άλλες τρεις διακρίσεις στην τελετή απονομής των βραβείων του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τόνισε ότι «η Θεσσαλονίκη είναι πόλη της, είναι η πόλη της μητέρας της».

Αφιερώνοντας το βραβείο στη μητέρα της, υπογράμμισε ότι γνώρισε τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο το 1998 ή το 1999 όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη με τον πατέρα της για να πάρει συνεντεύξεις και να γνωρίσει κόσμο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Οπότε τώρα έχω ένα βραβείο που έχει το όνομά του πάνω και κάπως τρέμουν τα χέρια μου, οπότε ευχαριστώ» ανέφερε.

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«Θέλω να σας πω ότι η ταινία προτείνει, όπως ο Ντέιβιντ Μπερν “feet on the ground” δηλαδή "την προσοχή μας στο εδώ και τώρα", αλλά "πάντα την σκέψη και το βλέμμα μας στο επέκεινα, στον ουρανό"» τόνισε η σκηνοθέτρια.

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Ζακλίν Λέντζου έκανε πρεμιέρα στο τμήμα «Ορίζοντες» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απέσπασε επίσης Ειδική Μνεία στην Εβίτα Ανδριοπούλου για την ερμηνεία της, το βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και το βραβείο WIFT GR - του Ελληνικού Τμήματος του Δικτύου Women in Film&Television.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος Καλύτερης Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στους Πολίν Ζουλιέ και Νικολά Σαπουλιέ για την ταινία «Les Indes». Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο των δημιουργών διαδραματίζεται το 1652 και ακολουθεί τρεις άνδρες καθώς μεταφέρουν έναν πίνακα ζωγραφικής μέσα από μια Ευρώπη ρημαγμένη από πολέμους και εξεγέρσεις.

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Το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους Καϊκε Κόπκε και Ίταλο Μάρτινς από την ταινία Στην Όχθη του Ποταμού των Βραζιλιάνων σκηνοθετών Ματέους Φαρίας και Ένοκ Καρβάλιου

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού κέρδισε η Αρίσα Σασάκι για τον ρόλο της στην ταινια Τιτανικός Ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη.

Η Αρίσα Σασάκι ευχαρίστησε τη σκηνοθέτρια, το συνεργείο, τους συνεργάτες της και όσους παρακολούθησαν την ταινία. «Το κοινό υπήρξε πολύ ζεστό και φιλόξενο. Ελπίζω να επιστρέψω» τόνισε.

Η ταινία Τιτανικός Ωκεανός απέσπασε επίσης το βραβείο Καλύτερου Επιτεύγματος. «Με ιντριγκάρει και με συγκινεί η λέξη επίτευγμα γιατί αυτή η ταινία ξεκίνησε σαν κύμα χωρίς να ξέρω που θα καταλήξει. Το βραβείο ανήκει και στους συνεργάτες που βούτηξαν μαζί μου. Δεν θα μπορούσα κάνω την ταινία χωρίς αυτούς» σημείωσε.

Στο Διαγωνιστικό Τμήμα Meet the Neighbors + το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος» απονεμήθηκε στη ταινία Ντούα της Μπλέρτα Μπασόλι.

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Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» απονεμήθηκε στον Αμπντάλαχ Αλ Κατίμπ για την ταινία: Χρονικό μιας Πολιορκίας.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο η εκτελεστική παραγωγός και διευθύντρια κάστινγκ, Λάρα Αμπούλ Φαϊλάτ μετέφερε τις ευχαριστίες του σκηνοθέτη. «Το σινεμά είναι δυνατό, αλλά δεν αρκεί για να σας πει για τη γενοκτονία, ούτε μπορεί να φέρει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς της Παλαιστίνης» ανέφερε ο δημιουργός της ταινίας που αντλεί έμπνευση από αληθινές ιστορίες Παλαιστινίων.

Το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους Αλεξίς Μανεντί και Γιούλιαν Σβιεζέφσκι από την ταινία Σάρκα και Βενζίνη του Πιερ Λε Γκαλ.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απέσπασε η Μαρία Πετρόβα από την ταινία Κράτα με της Μυρσίνης Αριστείδου.

Το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου του δήμου Θεσσαλονίκης απονεμήθηκε στην ταινία Σάρκα και Βενζίνη του Πιερ Λε Γκαλ.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να ανακοινώσει την ταινία που κέρδισε το βραβείο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης τόνισε:

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«Εξήντα επτά χρόνια κάνετε τον Νοέμβρη της πόλης μας πιο ονειρικό, πιο όμορφο και ευχαριστώ εκ μέρους όλης της πόλης και τους συμμετέχοντες, αλλά κυρίως τους ανθρώπους του Φεστιβάλ που μας κάνουν πλουσιότερους στην τέχνη με τον αρχαιότερο πολιτιστικό θεσμό που έχει η πόλη».

«Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι οι μεγάλες ταινίες δεν τελειώνουν όταν πέφτουν οι τίτλοι του τέλους, αλλά συνεχίζονται βαθιά μέσα στην ψυχή μας» υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Στο Διαγωνιστικό Τμήμα Film Forward το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος» απονεμήθηκε στην ταινία «Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί,

Το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» απονεμήθηκε στον Ρομπ Ράις για την ταινία Ponderosa.

Το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον Αλέξη Καλοφωλιά για την ερμηνεία του στην ταινία Το δέντρο του Ιούδα του Χρήστου Χουλιάρα.

Το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στην Αλέξις Μπλέντελ από την ταινία Ponderosa του Ρομπ Ράις.

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Το βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία Τα σωματίδια της σκόνης του Αργύρη Γερμανίδη.

Στις ελληνικές ταινίες που απέσπασαν διακρίσεις είναι η ταινία «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα που απέσπασε πέντε βραβεία, μεταξύ άλλων και το βραβείο Κοινού Film Forward και το Ξανασταυρώνεται του Θεοδωρή Παπαδουλάκη, που πήρε το βραβείο Κοινού Meet The Neighbors+.

Σε λειτουργία το Μητρώο Ιστορικών Κινηματογράφων

Κατά την έναρξη της τελετής απονομής των βραβείων ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε δύο επισημάνσεις και ανακοίνωσε μία είδηση.

Πρώτα επισήμανε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον πολιτισμό. «Έχουμε κάνει πολύ δρόμο σε κάθε επίπεδο, σε κάθε τομέα. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία προόδου είναι η διαφάνεια που υπάρχει. Σε κάθε στοιχείο, κάθε ενίσχυση, κάθε δράση. Το "Greece in Screen" είναι γεγονός και εξασφαλίζει το τοπίο και τις συνθήκες μέσα από το οποίο οι δημιουργοί μπορούν να αναπτυχθούν και το κοινό να τους συναντήσει» ανέφερε.

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Η δεύτερη επισήμανση που έκανε αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διαμόρφωση των εξελίξεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχουμε, συνδιαμορφώνουμε, συναποφασίζουμε, είπε και αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά βραβεία και στην ελληνική παρουσία σε Κάννες και σε Βενετία.

Η είδηση που ανακοίνωσε αφορά τους ιστορικούς κινηματογράφους. Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου στο ΦΕΚ Β΄ 6763/11.11.2026 η υπουργική απόφαση 459510/2026 που θέτει σε λειτουργία το Μητρώο Ιστορικών Κινηματογράφων.

«Κάθε φορά που ένας ιστορικός κινηματογράφος δοκιμάζεται ακούμε τα ίδια λόγια, τη νοσταλγία, τη λύπη, τη διαμαρτυρία και μετά τίποτα. Για να αλλάξεις κάτι πρέπει πρώτα να το καταγράψεις. Να το προσδιορίσεις, να το θωρακίσεις νομικά και θεσμικά. Και αυτό το κάναμε με κριτήρια που είναι σαφή και μετρήσιμα, 30 χρόνια λειτουργίας, διακοπή που δεν ξεπερνά τα πέντε έτη - η εποχική παύση των θερινών σινεμά δεν θεωρείται διακοπή» διευκρίνισε.

Τόνισε ακόμη ότι οι εγγεγραμένοι κινηματογράφοι θα λαμβάνουν τα οικονομικά κίνητρα των μνημείων για να μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σημειώνοντας ότι η εγγραφή γίνεται επίσημη πιστοποίηση, ένα σήμα που ο κινηματογράφος μπορεί να προβάλλει με περηφάνεια.