64χρονος έτρεχε με ταχύτητες άνω των 290 χλμ./ώρα σε περιοχές της Αττικής, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 64χρονο ημεδαπό οδηγό πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί σε περιοχές της Αττικής αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο 64χρονος κινούνταν με ταχύτητες άνω των 290 χλμ./ώρα. Συγκεκριμένα, η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

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Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος σε Λεωφόρους στην Αττική (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα με ταχύτητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 290 χλμ./ώρα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 64χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο: