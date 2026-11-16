63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια μήνυσε τη γιατρό της Καρνεάδου -«Ένιωθα πόνους σαν μαχαιριές στα νεφρά», τι καταγγέλλει

Νέα καταγγελία σε βάρος της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού της Καρνεάδου έρχεται στο φως, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μια 63χρονη Βρετανίδα υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου και κατά την πρώτη συνεδρία αισθάνθηκε έντονους πόνους στα νεφρά, όταν η γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, ζητώντας να μειωθεί η ένταση.

Δύο ημέρες μετά, επέστρεψε για δεύτερη συνεδρία, μετά την οποία εμφάνισε πρήξιμο στο σώμα της. Η προσπάθειά της να επικοινωνήσει με τη γιατρό για εξηγήσεις απέτυχε, καθώς εκείνη δήλωσε ότι βρισκόταν στο εξωτερικό.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι μετά τις θεραπείες εμφάνισε αναιμία, την οποία συνδέει με τις συνεδρίες. Αρχικά δεν προχώρησε σε καταγγελία, καθώς είχε επιστρέψει στην Κύπρο όπου διαμένει μόνιμα, μέχρι που ενημερώθηκε για άλλη υπόθεση.

Για τη νέα καταγγελία σχηματίστηκε δικογραφία, με τον αρμόδιο ανακριτή να έχει ενημερωθεί. Οι ισχυρισμοί της 63χρονης βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς να έχει ακόμη διαπιστωθεί η αιτιώδης σχέση με τις ιατρικές πράξεις.

Μια 63χρονη Βρετανίδα υπνοθεραπεύτρια υπέβαλε μήνυση για σωματική βλάβη σε βάρος της 56χρονης , υποστηρίζοντας ότι παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της γιατρού, τον Νοέμβριο του 2025.

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Η γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, ταξίδεψε πρόσφατα στην Αθήνα και κατέθεσε μήνυση σε βάρος της 56χρονης γιατρού της οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε το MEGA.

Κολωνάκι: Τι καταγγέλλει η 63χρονη για τις δύο θεραπείες

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο ιατρείο στις 17 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως ισχυρίζεται, η γιατρός αύξησε την ένταση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονους πόνους και στα δύο νεφρά «σαν μαχαιριές». Η ίδια φέρεται να ζήτησε να μειωθεί η ένταση, εξαιτίας της δυσφορίας που ένιωθε.

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Δύο ημέρες αργότερα επέστρεψε στο ιατρείο για δεύτερη συνεδρία. Όπως καταγγέλλει, μετά τη θεραπεία παρατήρησε έντονο πρήξιμο σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η 63χρονη προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη γιατρό, προκειμένου να λάβει εξηγήσεις και βοήθεια για την κατάστασή της. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, εκείνη την ενημέρωσε ότι βρισκόταν στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να τη συναντήσει.

Και για τις δύο θεραπείες, όπως υποστηρίζει, πλήρωσε συνολικά 6.440 ευρώ.

Η μήνυση μετά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Βρετανίδα υποστηρίζει ότι μετά τις συγκεκριμένες θεραπείες εμφάνισε αναιμία, την οποία συνδέει με τις συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στις οποίες υποβλήθηκε.

Αν και αρχικά δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς είχε επιστρέψει στην Κύπρο, αποφάσισε να κινηθεί νομικά όταν πληροφορήθηκε τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αντίστοιχη θεραπεία στο ίδιο ιατρείο.

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Για τη νέα καταγγελία έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχει ενημερωθεί και ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση.

Οι ισχυρισμοί της 63χρονης βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι τα προβλήματα υγείας που περιγράφει προκλήθηκαν από τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

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