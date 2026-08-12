Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 59χρονο που συνελήφθη για έξι διαδοχικούς εμπρησμούς -Η στιγμή που βάζει φωτιά σε χόρτα στη Σίνδο [βίντεο] - iefimerida.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση του 59χρονου που κατηγορείται για εμπρησμούς στη Σίνδο Θεσσαλονίκης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Ο άνδρας μέσα σε διάστημα τριών ημερών φέρεται να προκάλεσε συνολικά έξι εστίες φωτιάς, μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του από σημείο σε σημείο.

Σε βίντεο, που δημοσιεύει το Rthess, ο 59χρονος φαίνεται να σταματά το όχημά του και να βάζει φωτιά σε χόρτα. Λίγο μετά, επιβιβάζεται στο όχημα και εξαφανίζεται από το σημείο.

Φωτιά στη Σίδνο: Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα

Σύμφωνα με το voria, στον 59χρονο ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ εξακολούθηση με κίνδυνο σε ξένα πράγματα και άνθρωπο και παραπέμφθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Παρασκευή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας εξερχόμενος του δικαστικού μεγάρου είχε καλυμένο το πρόσωπό του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του.