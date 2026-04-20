 Σοκ στο υπουργείο Τουρισμού: Η 51χρονη άνοιξε το παράθυρο και έπεσε στο κενό -Περαστικοί αθλητές τής έκαναν ΚΑΡΠΑ - iefimerida.gr
Σοκ στο υπουργείο Τουρισμού: Η 51χρονη άνοιξε το παράθυρο και έπεσε στο κενό -Περαστικοί αθλητές τής έκαναν ΚΑΡΠΑ

Το σημείο που έπεσε η 51χρονη υπάλληλος του υπουργείου Τουρισμού
Το σημείο που έπεσε η 51χρονη υπάλληλος του υπουργείου Τουρισμού
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου υπαλλήλου του υπουργείου Τουρισμού, που έπεσε από τον δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας, στις 8:35, όταν η 51χρονη άνοιξε το παράθυρο και έπεσε στο κενό. Στο σημείο υπήρξε αναστάτωση, ενώ αθλητές που έτρεχαν στο κέντρο της Αθήνας και περνούσαν από το σημείο έκαναν ΚΑΡΠΑ στην άτυχη γυναίκα, όμως δεν μπόρεσαν να την σώσουν.

Η 51χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Βίντεο έξω από το υπουργείο Τουρισμού, έπειτα από την μοιραία πτώση της 51χρονης

Τα συλλυπητήρια του υπουργείου Τουρισμού

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού εξέφρασε τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της 51χρονης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

