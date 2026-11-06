Σκληρός κακοποιός ο 44χρονος που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι, κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία -Ομολόγησε ακόμη δύο φόνους - iefimerida.gr

Έξι χρόνια μετά το άγριο διπλό φονικό στο Λουτράκι, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια ο 44χρονος δολοφόνος, όπου έκρυβε ένα μικρό οπλοστάσιο, ενώ κυκλοφορούσε με τα στοιχεία άλλου προσώπου.

Στην κατοχή του βρέθηκαν πιστόλι, δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες, πυροδοτικοί μηχανισμοί και άδεια διαμονής με ξένη φωτογραφία. Μαζί του συνελήφθη και μία γυναίκα που φέρεται να τον υπέθαλπε.

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Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Νοεμβρίου 2026, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στα Κάτω Πατήσια, με τη συμμετοχή ανδρών της ΕΚΑΜ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν έξι δικαστικές αποφάσεις του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Τρίπολης.

Το χρονικό του αποτρόπαιου εγκλήματος στο Λουτράκι

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί στις 18 Ιουνίου 2024 σε δύο φορές ισόβια, επιπλέον ποινή κάθειρξης 23 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ, για δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση, ληστείες και εμπρησμό. Πρόκειται για το αποτρόπαιο έγκλημα που είχε συγκλονίσει το Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020.

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Το διπλό φονικό σημειώθηκε τη νύχτα της 10ης προς 11η Οκτωβρίου 2020, σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Λουτρακίου. Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι, φέροντας πολλαπλά και ιδιαίτερα βαριά τραύματα από τσεκούρι.

Η γυναίκα είχε δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα στον λαιμό και στο κεφάλι, ενώ ο άνδρας έφερε συντριπτικά τραύματα στο κεφάλι.

Μετά τη διπλή δολοφονία, ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα. Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας, το μετέφερε σε απομονωμένο σημείο και του έβαλε φωτιά, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις Αρχές στα ίχνη του.

Τι κατασχέθηκε από το διαμέρισμα του 44χρονου

Η έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αποκάλυψε ένα μικρό οπλοστάσιο, με πολεμικό υλικό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

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Ένα πιστόλι

Δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες, μία αμυντικού και μία επιθετικού τύπου

Δύο πυροδοτικοί μηχανισμοί των χειροβομβίδων

Τρία ζευγάρια μεταλλικών χειροπέδων

Άδεια διαμονής με τα στοιχεία άλλου άνδρα, στην οποία, ωστόσο, υπήρχε η φωτογραφία του συλληφθέντος.

Κυκλοφορούσε με πλαστά στοιχεία - Ισχυρίζεται ότι έχει διαπράξει άλλες δύο ανθρωποκτονίες στην Αλβανία

Στους αστυνομικούς φέρεται να δήλωσε τα πραγματικά του στοιχεία και να ισχυρίστηκε ότι είχε υιοθετήσει την άλλη ταυτότητα επειδή καταζητείται στην Αλβανία για δύο ανθρωποκτονίες που έχει διαπράξει.

Οι ισχυρισμοί του βρίσκονται υπό διερεύνηση. Για την πλήρη ταυτοποίησή του και τη διακρίβωση των όσων ανέφερε, οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη απευθυνθεί μέσω της INTERPOL στις αλβανικές Αρχές, από τις οποίες αναμένεται απάντηση.