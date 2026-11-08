43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Μέχρι πότε οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί - iefimerida.gr

Σε ισχύ για λίγες ώρες ακόμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αρκετούς δρόμους του κέντρου έχουν ολοκληρώσει το προβλεπόμενο ωράριό τους, όμως εξακολουθούν να προβλέπονται αποκλεισμοί γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Μεσογείων και σε τμήματα άλλων κεντρικών οδικών αρτηριών.

Οι περισσότερες διακοπές κυκλοφορίας αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ 18:30 - 19:30, ενώ ορισμένοι περιορισμοί θα παραμείνουν έως αργά το βράδυ ή και το πρωί της Δευτέρας (09/11).

Έως τις 18:30 προβλέπονται αποκλεισμοί:

Βασιλίσσης Σοφίας: Από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα.

Λεωφόρος Μεσογείων: Από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη και από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών.

Ριζάρη: Μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Βασιλέως Γεωργίου Β΄: Μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης.

Μελεάγρου: Μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου.

Κλεάνθους: Μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Φειδιππίδου: Μεταξύ Μιχαλακοπούλου και Κηφισίας.

Μιχαλακοπούλου: Από την οδό Ιλισίων έως τη λεωφόρο Μεσογείων.

Λεωφόρος Κηφισίας: Στο τμήμα μεταξύ Πανόρμου και λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Στο τμήμα μεταξύ Πανόρμου και Κηφισίας.

Θηβών: Μεταξύ Μικράς Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα προς Μεσογείων.

Έως τις 19:30 προβλέπεται διακοπή της κυκλοφορίας:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας: Σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αρχιμήδους: Στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου.

Οι περιορισμοί στις τρεις πρώτες οδούς περιλαμβάνουν, όπου προβλέπεται από την ανακοίνωση, και τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν ολοκληρώνονται ταυτόχρονα σε όλους τους δρόμους.

﻿Έως τις 22:00 της Κυριακής προβλέπονται περιορισμοί:

Στην οδό Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της.

Στην Αρδηττού, από τη Βουλιαγμένης έως τη Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, από Βασιλίσσης Όλγας έως Ερατοσθένους, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό, με ειδική πρόβλεψη διέλευσης για οχήματα ύψους έως 2,50 μέτρα.

Έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (09/11) έχει προγραμματιστεί διακοπή κυκλοφορίας:

Στην Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, από τη Ρηγίλλης έως την Ηρώδου Αττικού.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν και τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Για πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λειτουργεί έως τις 20:00 το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου, στα τηλέφωνα 210 8708 237, 210 8708 238 και 210 8708 239.