Χαμόγελα, δάκρυα και πανηγυρισμοί -Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος σε 40 φωτογραφίες - iefimerida.gr

Με χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρίσκεται στο επίκεντρο της αθλητικής ζωής της πρωτεύουσας ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 8:30 το πρωί από τον Μαραθώνα, με τους συμμετέχοντες από 124 χώρες να ακολουθούν την ιστορική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

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Συνολικά, περίπου 85.000 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν δηλώσει συμμετοχή στις διαφορετικές αγωνιστικές διοργανώσεις του διημέρου, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, εκ των οποίων 25.000 στον κλασικό Μαραθώνιο. Παράλληλα, σήμερα διεξήχθη και ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων.



Η διοργάνωση μετατρέπει την Αθήνα σε ένα μεγάλο πεδίο αθλητικής γιορτής, με χιλιάδες θεατές να ενθαρρύνουν τους δρομείς και το Καλλιμάρμαρο να αποτελεί, για ακόμη μία χρονιά, το εμβληματικό σκηνικό του τερματισμού.

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Φωτογραφίες: Eurokinissi