 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας, από πού περνάνε οι δρομείς - iefimerida.gr
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43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κλειστό το κέντρο της Αθήνας, από πού περνάνε οι δρομείς

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας / Φωτογραφία: ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κλειστό είναι ένα τμήμα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν κεντρικές λεωφόρους και οδούς, καθώς οι δρομείς θα κινηθούν προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου στο κέντρο της Αθήνας.

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Από τις 17:00 έως τις 21:10 διεξάγονται διαδοχικά οι αγώνες των 5 χιλιομέτρων και το 5km Universities Night Run, με αφετηρία τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα, και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η διαδρομή των αγώνων: Λεωφόρος Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ρήγα Φεραίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, με αναστροφή στο ύψος της λεωφόρου και διέλευση από τη διασταύρωση του ΝΙΜΙΤΣ.

Οι δρομείς θα συνεχίσουν στη Βασιλίσσης Σοφίας, θα περάσουν από Ηρώδου Αττικού και θα εισέλθουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω των Προπυλαίων.

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