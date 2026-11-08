43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Στους δρόμους πάνω από 85.000 δρομείς -Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς - iefimerida.gr

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 85.000 δρομέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας καταγράφει νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα της κλασικής διαδρομής των 42.195 μέτρων, με αφετηρία τον Μαραθώνα στις 08:30 και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων, ο οποίος διεξάγεται νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας.

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Η διεξαγωγή των αγώνων συνεπάγεται εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, με σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, αλλά και αποκλεισμούς βασικών οδικών αξόνων στην πρωτεύουσα και σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Οι ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ σε ορισμένα σημεία θα διατηρηθούν έως το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Τροχαίας, οι πρώτοι αποκλεισμοί ξεκινούν στις 04:00, ενώ οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί σε κεντρικούς δρόμους, όπως η Μαραθώνος, η Μεσογείων, η Κηφισίας και η Βασιλίσσης Σοφίας, θα διαρκέσουν αρκετές ώρες, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα, παρεμβάσεις προβλέπονται και σε επιλεγμένους κλάδους εξόδου της Αττικής Οδού.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της πρωτεύουσας οι διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν σταδιακά, με διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες διεξαγωγής των αγώνων και τη διέλευση των δρομέων.

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Από τις 04:00 έως τις 13:00

Στη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Από τις 05:00 έως τις 13:00

Στην Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Στη Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Συγγρού, από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας, και στα δύο ρεύματα.

Στην Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στην Ηλιουπόλεως, από την Υμηττού έως την Καρέα.

Στην Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στη Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Στη Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Στην Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Στη Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Οι διακοπές επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς των παραπάνω αξόνων, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από τις 05:00 έως τις 18:30

Στη Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Ριζάρη, μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης.

Στη Μελεάγρου, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου.

Στην Κλεάνθους, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Από τις 05:00 έως τις 19:30

Από τις 05:00 έως τις 19:30 Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στη Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στην Αρχιμήδους, στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Πλαστήρα και της οδού Μάρκου Μουσούρου.

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδηττού οι απαγορεύσεις επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.



Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδηττού οι απαγορεύσεις επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Κλειστοί οι βασικοί οδικοί άξονες Μεσογείων και Κηφισίας

Σημαντικές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις αναμένονται και στους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με τα βόρεια και ανατολικά προάστια.

Ειδικότερα, από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

Στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Φειδιππίδου, μεταξύ των οδών Μιχαλακοπούλου και Κηφισίας.

Στη Θηβών, μεταξύ των οδών Μικράς Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα προς τη Μεσογείων.

Στη Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Ιλισίων και Μεσογείων.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, μεταξύ Πανόρμου και Αλεξάνδρας.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξύ Πανόρμου και Κηφισίας.

Επιπλέον, στη Λεωφόρο Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη, η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα από τις 08:30 έως τις 18:30.



Λεωφόρος Μαραθώνος: Τμηματικοί αποκλεισμοί έως το απόγευμα

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προβλέπονται και κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος, από την περιοχή εκκίνησης του αγώνα έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, ακολουθώντας την πορεία των αθλητών.

Αναλυτικά:

05:00 – 13:30: Από την αφετηρία του Μαραθωνίου έως τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στην Αγία Μαρίνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

07:30 – 15:00: Από τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη Λεωφόρο Διονύσου, και στα δύο ρεύματα.

08:00 – 16:45: Από τη Λεωφόρο Διονύσου έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν σε δρόμους της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα:

Παράλληλα, πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν σε δρόμους της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα: 05:00 – 13:30: Στην οδό Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), από τον Τύμβο Μαραθώνα έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

05:00 – 10:30: Στη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου, από την οδό Αγίου Αθανασίου έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

05:00 – 09:30: Στην οδό Δημοκρατίας, από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λιμένος Ραφήνας/Μιλτιάδου έως τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου.

05:00 – 13:30: Στην οδό Δημοκρατίας, από την οδό Λόφου έως την Εθνική Οδό Αθηνών – Λιμένος Ραφήνας/Μιλτιάδου, στο ρεύμα προς το κέντρο του Μαραθώνα.

05:00 – 13:30: Στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, μεταξύ της ανώνυμης οδού μετά την Παγκόσμιας Φιλίας και της οδού Μιλήτου.

Επιπλέον, η οδός Σπηλαίου Πανός θα παραμείνει κλειστή έως τις 13:30 της Κυριακής.



Οι αποκλεισμοί στην Αττική Οδό

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στην Αττική Οδό, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία σε συγκεκριμένους κλάδους εξόδου, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις προς τα ανατολικά προάστια και την περιοχή του Μαραθώνα.

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Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθοι αποκλεισμοί:

07:00 – 15:00: Διακοπή κυκλοφορίας στον κλάδο εξόδου προς Ραφήνα.

07:00 – 16:30: Διακοπή κυκλοφορίας στον κλάδο εξόδου προς Παλλήνη.

08:00 – 17:00: Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος 15 προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Πού επιτρέπεται η ελεγχόμενη διέλευση οχημάτων

Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη μαραθώνια διαδρομή, όσο τα αντίστοιχα τμήματα παραμένουν αποκλεισμένα.

Ωστόσο, η Τροχαία προβλέπει τη δυνατότητα ελεγχόμενης διέλευσης σε συγκεκριμένους κόμβους, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τοπικές μετακινήσεις.

Ειδικότερα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος η διέλευση θα πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο της Τροχαίας στις διασταυρώσεις με:

Τη Λεωφόρο Διονύσου.

Τις οδούς Αρτέμιδος – Φειδιππίδου.

Την οδό Αγίας Μαρίνας.

Την οδό Φλέμινγκ.

Τις οδούς Αγίου Δημητρίου – Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τις οδούς Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως.

Τις οδούς Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων.



Αντίστοιχα, στη Λεωφόρο Μεσογείων ελεγχόμενη διέλευση θα επιτρέπεται στις διασταυρώσεις με τις οδούς Αγίου Ιωάννου – Ελπίδος και Κατεχάκη.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τη διασταύρωση των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄, όπου η εξαίρεση από τους περιορισμούς αφορά αποκλειστικά τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Ελληνική Αστυνομία προτείνει συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές, ανάλογα με την περιοχή προέλευσης και τον προορισμό των οδηγών.

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Από το κέντρο της Αθήνας προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα:

Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Κηφισίας – Κατεχάκη.

Από τις παραπάνω περιοχές προς το κέντρο της Αθήνας:

Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Κηφισίας – Πανόρμου – Αλεξάνδρας.

Από το κέντρο προς τα νότια προάστια:

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Συγγρού – Ποσειδώνος.

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρρόης – Βουλιαγμένης.

Από τον Μαραθώνα προς τα βόρεια προάστια και τον Πειραιά:

Δημοκρατίας – Λίμνης Μαραθώνος – Χελμού – Κρυονερίου – Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Κηφισός.

Από τη Νέα Μάκρη προς τα βόρεια προάστια:

Λεωφόρος Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Οι παραπάνω διαδρομές έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα, καθώς η επιλογή τους θα πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες και στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί έως το πρωί της Δευτέρας

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των κυκλοφοριακών περιορισμών θα αρθεί σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, σε ορισμένα σημεία του κέντρου οι απαγορεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και την επόμενη ημέρα.

Ειδικότερα, έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου θα παραμείνουν κλειστές:

Η οδός Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Η οδός Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στο τμήμα μεταξύ Ρηγίλλης και Ηρώδου Αττικού.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται και στις αντίστοιχες κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης – Περιορισμοί και για πατίνια

Πέρα από τις διακοπές κυκλοφορίας, πρόσθετα μέτρα προβλέπονται για τη στάση και τη στάθμευση οχημάτων σε δρόμους που βρίσκονται κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής.

Οι απαγορεύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Μεσογείων, καθώς και την οδό Πανεπιστημίου.

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Παράλληλα, οι περιορισμοί επεκτείνονται στη χρήση ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών πατινιών, στα τμήματα και κατά τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τις σχετικές κυκλοφοριακές αποφάσεις.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ενημερωθούν εγκαίρως για τις ισχύουσες ρυθμίσεις, να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, καθώς η διεξαγωγή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος της Αττικής.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Για τα Μέσα Μεταφοράς, τρεις επιπλέον συρμοί σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του μετρό θα δρομολογηθούν και σήμερα σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ.

Όπως αναφέρεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., στη Γραμμή 6 του ﻿τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 10:00 το βράδυ της Κυριακής.

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Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι στάσεις "Σύνταγμα", "Ζάππειο" και "Λ. Βουλιαγμένης" δεν θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.