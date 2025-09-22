 4/10 οι 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο: 30 επιχειρήσεις και περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

4/10 οι 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο: 30 επιχειρήσεις και περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας

Φωτογραφία shutterstock
Φωτογραφία shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-agrinio-2025.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, καθώς και να λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών και να εντοπίσουν το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν.

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/memme.

Περισσότερα για τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ημέρες Καριέρας Αγρίνιο επιχειρήσεις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ