Τέσσερις συλλήψεις σε ελέγχους της τροχαίας - Ελέγχθηκαν 5.011 οδηγοί, 95 βρέθηκαν θετικοί στο αλκοτέστ - iefimerida.gr

Τέσσερα άτομα συνέλαβε άνδρες της τροχαίας τις δύο τελευταίες μέρες που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η εξόρμηση της τροχαίας, από τις 6 το πρωί της 19ης Σεπτεμβρίου έως την 6 το πρωί σήμερα (21/9) πραγματοποιήθηκε σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και την πλήρη εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Από τους 5.011 οδηγούς που ελέγχθηκαν, 95 βρέθηκαν θετικοί στα αποτελέσματα alcotest και η επίσης προχώρησαν σε τέσσερις 4 συλλήψεις.