Το 3rd Digital Beach Summit επιστρέφει με νέα θεματική «AI & SGC in Digital & Green Era» - iefimerida.gr

Δύο ημέρες αφιερωμένες στην τεχνολογία, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση και το μέλλον των σύγχρονων κοινωνιών στο καινοτόμο και μοναδικό Summit με φόντο το γαλάζιο του Ιονίου σε συνδυασμό με το πράσινο του παραλιακού αισθητικού δάσους στο Μονολίθι Πρέβεζας.



Το 3rd Digital Beach Summit “AI & SGC in Digital & Green Era” επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου 2026, προσκαλώντας επαγγελματίες, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το ψηφιακό μέλλον.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για ακόμη μία χρονιά, το Digital Beach Summit δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου γύρω από την τεχνολογία, την καινοτομία, την ψηφιακή ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα, τις καλές πρακτικές, τις σύγχρονες πολιτικές και τις νέες προκλήσεις της εποχής, φέρνοντας κοντά ανθρώπους και φορείς που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του αύριο.

Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις και θεματικές ενότητες, το Summit φιλοδοξεί να αναδείξει νέες ιδέες, πρακτικές και προοπτικές, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσης και τη δικτύωση μεταξύ διαφορετικών κλάδων και κοινοτήτων.



📅 28 & 29 Αυγούστου 2026



📍 Παραλία Μονολίθι Πρέβεζας, Burano



Κρατήστε την ημερομηνία και ελάτε να γίνετε μέρος της φετινής διοργάνωσης!



Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η εγγραφή είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής.



Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους ομιλητές θα ανακοινωθούν στο επίσημο site της διοργάνωσης https://digitalbeachsummit.com/