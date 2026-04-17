Οι Αιθίοπες της Αθήνας προσπαθούν να ταυτοποιήσουν την 30χρονη νεκρή για να ενημερώσουν την οικογένειά της - iefimerida.gr

Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις της Αιθιοπικής κοινότητας Ελλάδος για τον άδικο χαμό της 30χρονης στο κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι και αυτή την ώρα, τα μέλη της κοινότητας δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν την γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Προσπαθούν να μάθουν τα στοιχεία της άτυχης γυναίκας για να επικοινωνήσουν με την οικογένειά της

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimeida.gr από νωρίς το πρωί Αιθίοπες που ζουν στην Ελλάδα προσπαθούν να εντοπίσουν τα στοιχεία της άγνωστης για τους ίδιους μέχρι αυτή την ώρα γυναίκας, ώστε να επικοινωνήσουν με την οικογένεια της, είτε στην Ελλάδα, είτε στην πατρίδα τους.

Όπως λένε επικοινώνησαν με το Α.Τ. Ακροπόλεως, στην συνέχεια πήγαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών και τελικά επικοινώνησαν με το γραφείο τελετών που βρίσκεται η σορός, όμως και στις τρεις περιπτώσεις ενημερώθηκαν πως δεν μπορούν ούτε να δουν τη σορό, ούτε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της υπόθεσης.

Τη Δευτέρα η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 30χρονης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η νεκροψία νεκροτομή της 30χρονης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα.

Τότε και αναμένεται τα μέλη της Αιθιοπικής κοινότητας Ελλάδος να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ταυτότητα της συμπατριώτισσας τους.