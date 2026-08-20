 Πάνω από 30 περιοχές σε «κίτρινο» συναγερμό για κίνδυνο φωτιάς σήμερα 20/8 - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 30 περιοχές σε «κίτρινο» συναγερμό για κίνδυνο φωτιάς σήμερα 20/8

Φωτιά στη Χαλκιδική
Φωτιά στη Χαλκιδική / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
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Πάνω από 30 περιοχές της χώρας είναι σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς (επιπέδου 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η ΓΓΠΠ.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε κίτρινη προειδοποίηση είναι: Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Σποράδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Έβρου.

Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Μεταξύ άλλων, εξακολουθεί να απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών, ξερών χόρτων και άλλων υλικών σε υπαίθριους χώρους.

Παράλληλα, συνιστάται η αποφυγή εργασιών στην ύπαιθρο με μηχανήματα ή εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να οδηγήσουν στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

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