Εγκρίθηκαν 29,065 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία του Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 29.065.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία του Οκτωβρίου στις υποδομές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

Αυτό προέκυψε από την ενημέρωση του βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, μετά τη συνάντησή του με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστα Κατσαφάδο.

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Τα ποσά και οι παρεμβάσεις

Από το συνολικό ποσό, 18 εκατ. ευρώ προβλέπονται για τον Δήμο Μυλοποτάμου, 600.000 ευρώ για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, 2.265.000 ευρώ για τον Δήμο Αμαρίου, 4 εκατ. ευρώ για τον Δήμο Ανωγείων και 4,2 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, της αγροτικής οδοποιίας και των τεχνικών υποδομών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν η κατανομή των πόρων και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων.

Οι πόροι εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026–2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η οριστική κατανομή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις σχετικές αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Κεφαλογιάννης: Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης

«Η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην έκταση των ζημιών και στις πραγματικές ανάγκες που καταγράφηκαν μετά την κακοκαιρία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν», δήλωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

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Ο ίδιος ανέφερε ότι από τις πρώτες ημέρες μετά την κακοκαιρία υπήρξε συντονισμός με την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου και τους δήμους που επλήγησαν, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να κινηθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον κ. Κατσαφάδο, μεταφέροντας τα αιτήματα και τις ανάγκες των τοπικών φορέων.

Μετά τη συνάντηση, ο βουλευτής ενημέρωσε την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και τους δημάρχους Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό και Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη για τα ποσά που εγκρίθηκαν και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ