28η Οκτωβρίου: Τι ώρα ξεκινά η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – Όλο το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα το εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εορτασμός της εθνικής επετείου ξεκίνησε από σήμερα 26 Οκτωβρίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι εκδηλώσεις αρχίζουν μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Στολισμός και φωταγώγηση

Ο γενικός σημαιοστολισμός θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, στα στρατιωτικά καταστήματα και στα πολεμικά πλοία. Ειδικότερα, Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι τη δύση του ηλίου της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο σημαιοστολισμός αρχίζει από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 08:00.

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Παράλληλα, προβλέπεται φωταγώγηση των στρατιωτικών μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων και των πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και της 28ης Οκτωβρίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η φωταγώγηση ξεκινά από το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Κατάθεση στεφάνων στην Αθήνα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 10:15, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στην τελετή θα συμμετάσχουν ομοσπονδίες, σωματεία και φορείς που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στην εθνική επέτειο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Αθήνα

Οι επίσημες εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα περιλαμβάνουν χαιρετιστήριες βολές, έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και μαθητική παρέλαση. Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

06:47: Χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και Εωθινός από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

08:00: Επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

10:00: Τέλεση δοξολογίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου Β΄.

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10:40: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπροσώπους διαφόρων Αρχών.

11:00: Έναρξη της παρέλασης αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία.

Η μαθητική παρέλαση ξεκινά στις 11:00 στην Αθήνα

Μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου με ώρα έναρξης 11:00 π.μ., παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.