28η Οκτωβρίου: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - iefimerida.gr

Κλειστά θα παραμείνουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, λόγω της επίσημης αργίας, με ορισμένα μικρότερα καταστήματα να λειτουργούν κανονικά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket και Lidl, θα παραμείνουν κλειστές την 28η Οκτωβρίου. Οι καταναλωτές καλούνται να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους την παραμονή της εθνικής επετείου για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία βάσει του νόμου 4808/2021, γεγονός που απαγορεύει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εξαιρούνται μόνο όσες επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ανοιχτά ενδέχεται να παραμείνουν ορισμένα μικρότερα καταστήματα, όπως τα AB Shop & Go, MyMarket Local, OK! Markets και Bazaar. Η λειτουργία τους, ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη για όλα τα σημεία πώλησης των συγκεκριμένων δικτύων.

Δεν υπάρχει ενιαίο ωράριο λειτουργίας για τα ανοιχτά καταστήματα την ημέρα της αργίας. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν εκ των προτέρων με το κατάστημα που τους ενδιαφέρει για να επιβεβαιώσουν το ωράριο και να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία.

Οι καταναλωτές που σχεδιάζουν να κάνουν τα ψώνια τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναμένεται να διατηρήσουν κλειστά τα περισσότερα καταστήματά τους ανήμερα της εθνικής επετείου. Ωστόσο, θα υπάρχουν επιλογές για αγορές της τελευταίας στιγμής, καθώς ορισμένα μικρότερα καταστήματα στις γειτονιές ενδέχεται να παραμείνουν ανοιχτά.



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Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά την 28η Οκτωβρίου



Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τα συμβατικά καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων, όπως ο Σκλαβενίτης, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, τα MyMarket, ο Γαλαξίας, ο Μασούτης, τα Lidl και τα METRO Cash & Carry.

Επομένως, όσοι χρειάζονται τρόφιμα ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης καλό είναι να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ώστε να καλύψουν και τις ανάγκες της αργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η 28η Οκτωβρίου αποτελεί υποχρεωτική αργία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου 4808/2021. Κατά συνέπεια, η απασχόληση εργαζομένων και η λειτουργία επιχειρήσεων απαγορεύονται κατά κανόνα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, όπως επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες.



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Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την 28η Οκτωβρίου



Παρά το γενικό κλείσιμο των μεγάλων αλυσίδων, ορισμένα μικρότερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα γειτονιάς ενδέχεται να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό, εφόσον επιτρέπεται η λειτουργία τους την ημέρα της αργίας.

Συγκεκριμένα, κάποια καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go, MyMarket Local, καθώς και επιλεγμένα σημεία των αλυσίδων OK! Markets και Bazaar, ενδέχεται να λειτουργήσουν, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ενιαίο ωράριο ή άνοιγμα όλων των καταστημάτων των συγκεκριμένων δικτύων.

Το ωράριο λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το κατάστημα, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα για την ημέρα της αργίας. Επομένως, δεν είναι δεδομένο ότι όλα τα σημεία πώλησης θα λειτουργήσουν από τις 8:00 έως τις 22:00 ή τις 23:00, όπως συμβαίνει συνήθως σε ορισμένα καταστήματα.

Η λειτουργία των μικρότερων καταστημάτων, όπως τα ΑΒ Shop & Go και MyMarket Local, εξαρτάται από το καθεστώς λειτουργίας κάθε σημείου πώλησης και τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εξαιρέσεις. Επομένως, δεν είναι δεδομένο ότι όλα τα καταστήματα της ίδιας αλυσίδας θα είναι ανοιχτά.

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Για τον λόγο αυτόν, όσοι σκοπεύουν να κάνουν αγορές την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου καλό είναι να επικοινωνήσουν προηγουμένως με το κατάστημα που τους ενδιαφέρει ή να ενημερωθούν από το προσωπικό του για το ωράριο της αργίας, ώστε να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.