28η Οκτωβρίου: Οι δρόμοι που θα κλείσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - iefimerida.gr

Υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες πραγματοποιούνται σήμερα Τετάρτη 28η Οκτωβρίου, οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο.

Λόγω των παρελάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλειστούς δρόμους.

Οι δρόμοι που θα κλείσουν στην Αθήνα

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης τίθενται σε ισχύ τα μέτρα της τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας.

Από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση της Δοξολογίας στη Μητρόπολη Αθηνών θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς της έως την πρώτη παράλληλη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 09:00 και μέχρι το τέλος της μαθητικής παρέλασης θα ισχύσουν διακοπές κυκλοφορίας στους ακόλουθους δρόμους:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου): Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Από τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μαζί με τις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Συγγρού: Στο τμήμα από την οδό Αθανασίου Διάκου έως τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Οδός Αθανασίου Διάκου: Σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις μέσω του Συντάγματος, της Πανεπιστημίου και των γύρω κεντρικών οδών κατά τις ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η στρατιωτική παρέλαση έχει προγραμματιστεί για τις 11. Η Τροχαία εφαρμόζει εκτεταμένους περιορισμούς στην κυκλοφορία και τη στάθμευση, ενώ έξι σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί.

Σύφμωνα με την ανακοίνωση:

Από ώρα 03.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ.Στρατού.

Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 05.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 07.00΄ σταδιακά και μέχρι πέρατος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Μ.Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Επιπλέον κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πλέον των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από ώρα 14:00΄ της 27-10-2026 και μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2026, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν.Σουλιώτη.

Μ.Μπότσαρη – 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μιχαήλ Ψελλού, καθ’ όλο το μήκος αυτής.

Ιφιγενείας, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι την οδό Μητρ.Γρηγορίου Κυδωνιών.

Επίσης, από ώρα 14:00΄ της 25-10-2026 έως ώρα 15:00΄ της 28-10-2026, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.



Μ.Μπότσαρη – 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μιχαήλ Ψελλού, καθ’ όλο το μήκος αυτής.

Ιφιγενείας, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι την οδό Μητρ.Γρηγορίου Κυδωνιών.

Επίσης, από ώρα 14:00΄ της 25-10-2026 έως ώρα 15:00΄ της 28-10-2026, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Σημειώνεται ότι έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τους σταθμούς «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» , «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Ρυθμίσεις στα ΜΜΜ της Αθήνας

Σε προσωρινό κλείσιμο του σταθμού «Σύνταγμα» από τις 8 το πρωί της Τετάρτης προχωρούν οι αρχές σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται κανονικά από τον σταθμό, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση.

Η επαναλειτουργία του σταθμού αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Τραμ

Αλλαγές εφαρμόζονται και στη λειτουργία του Τραμ, καθώς δύο γραμμές θα τερματίζουν νωρίτερα το δρομολόγιο.

Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Λεωφορεία - τρόλεϊ

Λόγω της επίσημης αργίας σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές και τις γραμμές τρόλεϊ του ΟΑΣΑ θα ισχύσει πρόγραμμα Κυριακής.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων σε δήμους της Αττικής, θα εφαρμόζονται προσωρινές τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν με το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στο 11185 για πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους.