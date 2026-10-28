Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Κανονικά και υπό καλές καιρικές συνθήκες, παρά την πρωινή κακοκαιρία, πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση των μαθητών διεξήχθη παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας.

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, παρήλασαν με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.

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Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της μαθητικής παρέλασης για την ημέρα της εθνικής επετείου έχει ανακοινωθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα:

Δείτε φωτογραφίες από τη μαθητική παρελαση

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

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Φωτογραφίες: INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΟΣ και EUROKINISSI / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ