28η Οκτωβρίου: Ήχησαν οι κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Με λαμπρότητα η σημαιοστολισμένη Αθήνα θα γιορτάσει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ», ενώ ο εορτασμός θα κορυφωθεί με τη μαθητική παρέλαση.

28η Οκτωβρίου στην Αθήνα

Η μέρα ξεκίνησε με τις χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού στις 6:47 και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

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Ακολούθως η έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 8 το πρωί ενώ στις 10 π.μ. έχει προγραμματιστεί η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Για τις 10:40 είναι προγραμματισμένη η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές της χώρας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Και στις 11 π.μ. αναμένεται να ξεκινήσει η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αν και υπάρχει πάντα ο φόβος για τις άσχημες καιρικές συνθήκες και η πρόβλεψη για έντονη βροχόπτωση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ως προς το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

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Με τη δύση του ηλίου θα γίνει η υποστολή της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με σημαιοστολισμό, καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία και με τις μαθητικές παρελάσεις θα τιμήσουν την Εθνική Επέτειο οι δήμοι σε όλη τη χώρα, αν και οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν παντού το πρόγραμμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ