Ακυρώνονται οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου στις Κυκλάδες λόγω κακοκαιρίας - iefimerida.gr

Εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου και στις Κυκλάδες.

Μεχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η ακύρωση μαθητικών παρελάσεων σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Αγ. Δημήτριο Αττικής.

Συγκεκριμένα, την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

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Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη.

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Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κινητοποίηση “Red Code” στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είχε επιπτώσεις στη διοργάνωση των παρελάσεων, σε όλες τις Π.Ε. Κυκλάδων, λόγω κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών σχολείων, των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων, την 28η Οκτωβρίου 2026, λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου «ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

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Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η ματαίωση της παρέλασης.

Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.)

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με διαδικαστικά θέματα της ακύρωσης της παρέλασης, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 213 2007708 & 210 0133225!Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο».