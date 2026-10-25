28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε όλη τη χώρα -Πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών - iefimerida.gr

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Αστυνομία την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ενόψει της εθνικής επετείου.

Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών, η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η ομαλή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του εορταστικού διημέρου.

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Η παρουσία της Τροχαίας θα ενισχυθεί στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων πόλεων, σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα, καθώς και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς. Αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται και εντός των αστικών κέντρων.

Οι αστυνομικοί θα επικεντρωθούν κυρίως σε παραβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι και οι αντικανονικές προσπεράσεις.

Στο μικροσκόπιο των ελέγχων θα βρεθούν επίσης η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων, η οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, αλλά και η κατάσταση των ελαστικών.

Ποιες ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

Κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα ισχύσουν και για φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών.

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Ειδικότερα:

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 22:00, η απαγόρευση θα αφορά τα ρεύματα εξόδου από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 23:00, οι περιορισμοί θα ισχύουν στα ρεύματα εισόδου προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Αθηνών–Πατρών και Αθηνών–Θεσσαλονίκης, την Ιόνια Οδό και οδικούς άξονες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από τις απαγορεύσεις προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και οδικής βοήθειας.