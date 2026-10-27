28η Οκτωβρίου: Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας -Δείτε αναλυτικά τις περιοχές - iefimerida.gr

Ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας των μετεωρολογικών προβλέψεων για ακραία φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, το πέρασμα της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες αναμένεται να είναι σφοδρό σε αρκετές περιοχές.

Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η ακύρωση μαθητικών παρελάσεων σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Μαγνησία, Βόρειες Σποράδες, Χαλκίδα, Αλιβέρι-Κύμη και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

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Η ανακοίνωση του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου:

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και της κατάστασης κόκκινης προειδοποίησης, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ματαιώνονται οι προγραμματισμένες μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

Σημειώνεται ότι οι προγραμματισμένες Δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το ήδη ανακοινωμένο πρόγραμμα.

Ακυρώθηκαν οι παρελάσεις στα νησιά των Κυκλάδων



Η απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κινητοποίηση «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε επιπτώσεις στη διοργάνωση των παρελάσεων, σε όλες τις Π.Ε. Κυκλάδων, λόγω κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

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Συγκεκριμένα, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών σχολείων, των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων, την 28η Οκτωβρίου, λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Αττική: O Δήμος Αγίου Δημητρίου ακυρώνει την παρέλαση



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου, «ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».