Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» για πρώτη φορά στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης -Τα οπλικά συστήματα που ξεχωρίζουν - iefimerida.gr

Το αντιαεροπορικό σύστημα SPYDER η «Σφενδόνη του Δαβίδ», και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» τα οποία αλλάζουν αρχιτεκτονική αεράμυνας της χώρας θα παρουσιαστούν κατά τη σημερινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό φέτος σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, τα στρατιωτικά τμήματα θα προηγηθούν της μαθητικής παρέλασης η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11.

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«Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» η οποία αποτελεί ένα σύστημα πολυεπίπεδης άμυνας βασίζεται στη συνεργασία διαφορετικών τεχνολογιών.

Το εν λόγω σύστημα συγκεντρώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, ώστε να εντοπίζεται και να αξιολογείται κάθε απειλή και να επιλέγεται το κατάλληλο μέσο αντιμετώπισής της.

Το κινητό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SPYDER

Το SPYDER έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, όπως αεροσκάφη και drones. Πρόκειται για κινητό αντιαεροπορικό σύστημα που συνδυάζει μέσα εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων με κατευθυνόμενους πυραύλους.

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Η «σφεντόνα του Δαβίδ»

Η «σφεντόνα του Δαβίδ» αποτελεί σύστημα σχεδιασμένο για την αναχαίτιση πιο σύνθετων απειλών, μεταξύ των οποίων πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους.

Στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα», εντάσσεται στη λογική της συνεργασίας διαφορετικών συστημάτων, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Drone Dome κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Το Drone Dome ανήκει σε αυτή την κατηγορία συστημάτων. Ανάλογα με τη διαμόρφωσή του, αξιοποιεί δυνατότητες εντοπισμού και ηλεκτρονικών αντιμέτρων, με στόχο την αντιμετώπιση απειλών που μπορεί να είναι μικρές σε μέγεθος, αλλά απαιτούν άμεση και εξειδικευμένη αντίδραση.

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Η παρουσία τέτοιων συστημάτων στο ευρύτερο αμυντικό σχέδιο αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά πλέον η προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Barak MX

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης της ελληνικής αεράμυνας αναφέρεται και το Barak MX. Πρόκειται για αρθρωτό, δικτυοκεντρικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση διαφορετικών κατηγοριών εναέριων απειλών, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες κάθε αποστολής.

Η λειτουργία του βασίζεται στη συνεργασία με μέσα εντοπισμού και διοίκησης, ωστόσο η αναφορά του στον αμυντικό σχεδιασμό δεν επιβεβαιώνει ότι θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη παρέλαση. Τα συστήματα που αναφέρονται ειδικότερα σε σχέση με τη φετινή διοργάνωση είναι τα SPYDER, «σφεντόνα του Δαβίδ» και Drone Dome.