 Στις 27 Αυγούστου τα πρώτα δρομολόγια στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά - iefimerida.gr
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Στις 27 Αυγούστου τα πρώτα δρομολόγια στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά

Μετρό Θεσσαλονίκης
Πολύ σύντομα θα δοθεί στο επιβατικό κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στις 27 Αυγούστου θα τεθεί, εκτός απροόπτου, σε λειτουργία η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Ο υφυπουργός με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ανακοίνωσαν την ημερομηνία μέσα από βίντεο που ανήρτησαν στα social media, με τον συρμό να κινείται προς την Καλαμαριά.

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Η επέκταση περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς και συγκεκριμένα Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Η νέα υπόγεια γραμμή έχει συνολικό μήκος 4,78 χιλιομέτρων και έρχεται να διευρύνει σημαντικά το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προσφέροντας απευθείας σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης.

Θα εξυπηρετεί 63.000 επιβάτες καθημερινά

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, εκτιμάται ότι το Μετρό θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 63.000 επιβάτες.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα κυκλοφορούν περίπου 12.000 λιγότερα ΙΧ οχήματα κάθε ημέρα, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) θα φτάνει τους 43 τόνους ημερησίως.

Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι και η εξοικονόμηση χρόνου για τους επιβάτες, καθώς η διαδρομή από τον σταθμό Μίκρα έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιείται σε περίπου 15 λεπτά.

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