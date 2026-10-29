Χωρίς τρένα και Προαστιακό την Παρασκευή λόγω 24ωρης απεργίας - iefimerida.gr

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, τα τρένα και ο Προαστιακός, λόγω της 24ωρης απεργίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), με επίκεντρο ζητήματα ασφάλειας και ελλείψεων προσωπικού.

Η Ομοσπονδία αποφάσισε την κινητοποίηση στηρίζοντας την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς, μετά τη δικαστική απόφαση με την οποία κρίθηκε παράνομη η απεργία που είχε αρχικά εξαγγείλει το σωματείο, έπειτα από προσφυγή της Hellenic Train.

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Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, η κατάσταση του τροχαίου υλικού, οι ελλείψεις προσωπικού και οι εργασιακές συνθήκες.

Η Hellenic Train, με ανακοίνωσή της, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη νέα απεργιακή κινητοποίηση, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται παράκαμψη προηγούμενης δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την αρχική απεργία λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η απόφαση απαγορεύει την πραγματοποίηση νέας απεργίας με το ίδιο αντικείμενο και χαρακτηρίζει την κινητοποίηση της ΠΟΣ ως προσπάθεια παράκαμψής της.

Παράλληλα, τονίζει ότι τέτοιες πρακτικές διαταράσσουν τη λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και προκαλούν σοβαρή ταλαιπωρία στους επιβάτες.

«Η επιλογή της εκ νέου προκήρυξης απεργίας, παρά την προηγηθείσα δικαστική απόφαση, καταδεικνύει ότι η ταλαιπωρία των επιβατών αντιμετωπίζεται ως αποδεκτή συνέπεια της συνδικαλιστικής τους τακτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Από την πλευρά τους, οι μηχανοδηγοί απαντούν ότι τα αιτήματά τους σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, κατηγορώντας τη Hellenic Train ότι αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο εδώ και 17 μήνες.

Η ΠΕΠΕ αναδεικνύει προβλήματα στην κατάσταση του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, στην εκπαίδευση και εποπτεία των μηχανοδηγών, καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις 20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών, τις οποίες το σωματείο συνδέει με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα σιδηροδρομικά συμβάντα αυξάνονται, παρά το γεγονός ότι το δίκτυο λειτουργεί περίπου στο 60% της κανονικής του δραστηριότητας λόγω των έργων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.

«Αντί για διάλογο, εξώδικα. Αντί για λύσεις, πειθαρχικές ποινές. Αντί για ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας, δικαστικές προσφυγές», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ένωση.

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ΠΟΣ: Ζητά άμεση συνάντηση με το υπουργείο Μεταφορών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, που προκήρυξε την 24ωρη απεργία, επισημαίνει ότι ο σιδηροδρομικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και αυξημένες ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, συνεχή εκπαίδευση και σύγχρονες υποδομές.

Παράλληλα, ζητά την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, παρουσία της διοίκησης της Hellenic Train, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις.

Η νέα κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού, ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας παραμένει σε εξέλιξη.