ΟΣΜΕ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ την Τρίτη - iefimerida.gr

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ διεκδικώντας την υπογραφή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση του προσωπικού με μόνιμες προσλήψεις.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στην οποία και εκπροσωπούνται εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων των ΚΤΕΛ, δηλώνει πως η υπογραφή νέας ΣΣΕ θα πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια, ενώ με την άμεση, όπως τονίζει, πρόσληψη προσωπικού θα σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματός τους.

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«Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των ΚΤΕΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια παγιωμένη κατάσταση πρωτοφανούς εργοδοτικής ασυδοσίας, αυθαιρεσίας και αδιαλλαξίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση .

Η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ' αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας, την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια», σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται από την ΟΣΜΕ, «η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις και απέρριψε την προσφυγή μας ως δήθεν «απαράδεκτη», αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι και καλούν μαζικά τους συναδέλφους τους στην πανελλαδική απεργιακή τους κινητοποίηση.

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ΑΠΕ ΜΠΕ