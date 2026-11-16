Ηχητικό ντοκουμέντο από το τελευταίο τηλεφώνημα της 24χρονης που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα -Τι λέει η μητέρα της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε διαμέρισμα κοινής διαμονής, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της, αλλά και σε έναν 20χρονο από τη Γουινέα, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πλέον στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία.

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Στο μεταξύ, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο από το τελευταίο τηλεφώνημα της 24χρονης στον αρραβωνιαστικό της, το οποίο παρουσίασε η εκπομπή «Live News» του Mega, όπου γίνεται λόγος για κάποια κατάθεση χρημάτων. Το περιεχόμενο της συνομιλίας αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις 28 Οκτωβρίου, στο οποίο η Αραμάτα εμφανίζεται μαζί με τον 20χρονο άνδρα, να εισέρχονται σε κατοικία αγκαλιασμένοι. Το συγκεκριμένο υλικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς φέρεται να καταγράφει την τελευταία γνωστή εμφάνιση της νεαρής γυναίκας.

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Η 24χρονη είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, κατά την οποία εργαζόταν σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο. Αρχικά φιλοξενήθηκε στην Κυψέλη από φίλο της από το Καμερούν.

Το επόμενο πρωί φέρεται να αναχώρησε με προορισμό το σπίτι του 20χρονου από τη Γουινέα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός είχε εισέλθει στην κατοικία από το προηγούμενο βράδυ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι εξήλθε από αυτή.

Συγκλονισμένη η μητέρα της -Θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Αραμάτα στη Μπουρκίνα Φάσο βιώνει ανείπωτο πόνο, ζητώντας απαντήσεις για τον θάνατό της.

Η μητέρα της 24χρονης, μιλώντας στο «Live News», εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της και απηύθυνε έκκληση για την απονομή δικαιοσύνης, ενώ ζήτησε τη συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της χώρας της, προκειμένου να καταφέρει να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να αποχαιρετήσει την κόρη της.

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«Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω τη σορό της κόρης μου πριν από την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να μπορέσει να μεταβεί στην Ελλάδα με τη βοήθεια των αρμόδιων αρχών, ώστε να βρεθεί κοντά στην κόρη της για τελευταία φορά.

Στην Αθήνα ο αρραβωνιαστικός της

Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη ο αρραβωνιαστικός της Αραμάτα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι δυο τους είχαν λογοδοθεί και ο νεαρός, επίσης μουσουλμάνος, είχε εκφράσει στην οικογένεια της 24χρονης την πρόθεσή του να την παντρευτεί.